- Circa 1,85 milioane de persoane au fost afectate de ciclonul Idai si de fenomenele declansate de acesta in Mozambic, a anuntat marti Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, in timp ce echipele de interventie se grabesc sa determine marimea dezastrului si sa stabileasca ajutorul…

- Circa 1,85 milioane de persoane au fost afectate de ciclonul Idai si de fenomenele declansate de acesta in Mozambic, a anuntat marti Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) al ONU, in timp ce echipele de interventie se grabesc sa determine marimea dezastrului si sa stabileasca ajutorul…

- In timp ce bilantul victimelor ciclonului, care s-a abatut asupra Zimbabwe si Mozambic in urma cu zece zile, depaseste 700 de morti, potrivit unui bilant departe de a fi definitiv, angajatii umanitari depun eforturi pentru a-i salva pe supravietuitori si pentru a le trimite ajutor. Secretarul…

- Peste 700 de persoane si-au pierdut viata in trei tari din sudul Africii, la o saptamana dupa ce ciclonul Idai s-a abatut asupra orasului-port Beira din Mozambic, insotit de rafale de vant de pana la 170 de kilometri la ora, inaintand apoi pe continent catre Zimbabwe si Malawi si provocand o criza umanitara…

- Ciclonului tropical Idai, care s-a abatut la mijlocul acestei luni asupra sudului Africii, a facut deja 350 de victime. Vantul puternic si ploile torentiale au ruinat regiuni intregi din Mozambic, Zimbabwe si Malawi. Cea mai grava situatie este in Mozambic.

- Puternicul ciclon Idai a lasat in urma sa in Mozambic 217 de morti, iar alte aproximativ 15.000 de persoane trebuie salvate, a anuntat joi ministrul Mediului, Celso Correia, citat de Reuters potrivit Agerpres. Potrivit lui Correia, 3.000 de persoane au fost salvate pana in prezent dupa trecerea…

- Un ciclon care a lovit sud-estul Africii are potențialul sa fie cel mai devastator fenomen natural care afecteaza emisfera sudica. Sute de morți, orașe intregi rase de pe suprafața pamantului și milioane de sinistrați in Mozambic, Malawi și Zimbabwe.

- Papa Francisc si-a exprimat miercuri suferinta si a facut apel la sprijinirea victimelor ciclonului devastator Idai care a lovit saptamana trecuta sudul Africii, relateaza AFP. "Inundatii mari au semanat durere si au devastat mai multe regiuni din Mozambic, Zimbabwe si Malawi", a afirmat…