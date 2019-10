Germania doreste sa contribuie mai mult la cheltuielile de functionare a NATO atat timp cat alti aliati vor ajuta la reducerea contributiei SUA la bugetul organizatiei, a declarat vineri, la Riga, ministrul german al apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, potrivit Reuters.



Presedintele american Donald Trump a acuzat constant aliatii europeni, in special pe Germania, ca nu aloca suficienti bani pentru aparare si considera de la sine intelese garantiile de securitate din partea SUA.



Cu un nivel de 2,5 miliarde de dolari pe an, bugetul NATO reprezinta o suma mica in comparatie…