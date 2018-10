Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press. „Sunt de acord cu cei care spun ca deja limitatele exporturi…

- Uniunea Social-Crestina (CSU), aliata conservatoare si formatiunea-sora a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a suferit o înfrângere istorica în alegerile regionale din Bavaria, duminica, o lovitura la adresa coalitiei guvernametale, relateaza AFP.…

- Partidele din coalitia guvernamentala a Germaniei au convenit marti asupra unei noi legi cu privire la imigratie care sa incurajeze atragerea de lucratori calificati din afara Uniunii Europene, asumandu-si astfel un demers riscant din punct de vedere politic pentru a reduce carentele de personal…

- Cancelarul german Angela Merkel a refuzat sa excluda miercuri posibilitatea participarii tarii sale la lovituri militare asupra Siriei in cazul unui atac cu arme chimice ordonat de autoritatile de la Damasc impotriva civililor, potrivit dpa. Participarea la o campanie de lovituri aeriene impotriva Siriei…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, va rosti joi un discurs la o receptie anuala a unei filiale locale a Uniunii Crestin-Democrate din Germania (CDU, conservatoare), partidul sefei guvernului german, Angela Merkel, informeaza agentia DPA. Evenimentul are loc cu acelasi motto ca al presedintiei…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri ca a ajuns la un acord cu Grecia pentru ca aceasta din urma sa preia inapoi migrantii clandestini ajunsi in Germania si inregistrati anterior in Grecia, la o saptamana dupa ce Germania a incheiat un acord similar cu Spania, informeaza AFP. Anuntul a fost facut…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU), partidul cancelarului german Angela Merkel, dezbate reintroducerea serviciului civil sau militar national pentru tineri, la sapte ani dupa ce recrutarea militara a fost eliminata in Germania, relateaza luni dpa. O factiune a CDU - condusa de secretarul general…