Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si-a pierdut increderea in succesoarea sa la conducerea CDU, conform unor surse Bloomberg citat de news.roMerkel a decis ca Annegret Kramp-Karrenbauer, cea care a preluat conducerea Uniunii Crestin Democrate (CDU), nu este potrivita pentru functia de cancelar…

- Germania a cheltuit 23 de miliarde de euro, in 2018, pentru programe de integrare a peste un milion de refugiati, arata un document obtinut de agentia de presa Reuters și citat de Mediafax Este vorba de o suplimentare a fondurilor cu aproape 11%, de la suma de 20,8 miliarde de euro alocata de Germania…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a asumat miercuri o 'confruntare fecunda' cu cancelarul german Angela Merkel, dupa ce aceasta s-a referit intr-un interviu la diferente de abordare cu liderul de la Paris, relateaza AFP. 'Trebuie sa acceptam dezacorduri de moment, sa nu fim in intregime…

- 'Consideram ca inca nu suntem acolo', a declarat ea la postul de stiri BFM TV si la radio RMC. 'Trebuie reflectat mai intai care ar fi conditiile pentru folosirea unui portavion european', a spus Florence Parly. 'Una este sa il construim impreuna si alta este sa il punem sub un comandament european.…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca prietenia franco-germana nu înseamna ca cele doua țari trebuie sa fie mereu de acord, menționând ca dezacordurile cu cancelarul german Angela Merkel privind Brexit și Statele Unite au fost necesare, relateaza Mediafax citând Reuters.…

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Mediafax citand Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a purtat o discuție prin telefon cu noul președinte ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, și l-a invitat pe acesta sa faca o vizita oficiala in Germania, a transmis marți purtatorul de cuvant al Guvernului german, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Volodimir…