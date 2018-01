Germania: Angela Merkel recunoaste obstacole mari inaintea unui acord de guvernare

Stiri pe aceeasi tema

- Martin Schulz, presedintele Partidului Social-Democrat din Germania, a declarat, joi, ca exista un numitor intre formatiunea sa si partidul condus de Angela Merkel, dar a adaugat ca sunt multe obstacole care trebuie clarificate inainte de a intra la guvernare, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD), care au inceput duminica discutiile exploratorii cu privire la formarea unei 'mari coalitii' de guvernare la Berlin, doresc sa ridice la 60.000 de euro nivelul minim al veniturilor pentru care se aplica…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii in Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, potrivit AFP.

- Biograful cancelarului Angela Merkel,Stefan Kornelius, considera ca anul care a trecut "a aratat ca stilul sau de guvernare are si el o data de expirare si ca este posibil sa se apropie de final", potrivit Folha Online, citat de Rador. "Ea inainteaza cu pasi mici si cu compromisuri. Acest tip de politica…

- Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu planurile liderului social-democrat Martin Schulz de a crea „Statele Unite ale Europei”, insa sprijinul pentru aceasta idee variaza pe continent, arata un sondaj de opinie realizat de YouGov. Aproape o treime dintre nemti sunt de acord cu…

- Organizația Națiunilor Unite a votat o rezoluție care respinge decizia Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului. Rezultatul a aprins spiritele in Adunarea Generala a ONU, chiar daca are doar o valoare simbolica și nu obliga cu nimic administrația americana.

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat marti ca in timpul intalnirii cu rudele celor ucisi in atacul de anul trecut de la targul de Craciun de la Berlin a recunoscut 'slabiciunea statului' in sprijinirea celor afectati de terorism, relateaza dpa. 'Astazi este o zi de doliu, insa este de asemenea…

- Apropiatii victimelor atentatului de Craciun de la Berlin au fost primiti la un an de la atac de catre Angela Merkel, criticata din cauza lipsei ei de empatie si a neglijentelor autoritatilor, relateaza AFP potrivit News.ro . Aceasta intalnire cu usile inchise, luni, cu o zi inainte de marcarea unui…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- La discuțiile de miercuri au luat parte cancelarul conservator german Angela Merkel (CDU, Uniunea Creștin-Democrata) și liderul social-democraților, Martin Schulz, alaturi de liderul CSU (Uniunea Creștin-Sociala, "aripa" bavareza a CDU) Horst Seehofer și alți reprezentanți ai conducerii formațiunilor.…

- Dupa ce a atacat hotararea președintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul ca fiind capitala Israelului, cancelarul german Angela Merkel a declarat luni ca decizia președintelui american nu justifica folosirea unor sloganuri antisemite la mitinguri din Germania.

- Fostul presedinte al Parlamentului European Martin Schulz, liderul Partidului Social-Democrat din Germania, a pledat pentru constituirea Statelor Unite ale Europei pana in anul 2025, subliniind ca cetatenii tarilor europene trebuie sa stie ca Europa este o garantie. Statele membre ale Uniunii Europene…

- Partidul Social-Democrat german (SPD) va incepe miercuri discuțiile exploratorii cu conservatorii cancelarului Angela Merkel cu privire la formarea unei coaliții, a indicat vineri Andrea Nahles, șefa grupului social-democrat din Bundestag, dupa ce formațiunea a decis joi seara deschiderea de discuții…

- Presedintele social-democratilor germani a pledat joi, in fata partidului sau, reunit in Congres, in favoarea deschiderii unor negocieri cu Angela Merkel pe tema formarii unui nou Guvern, insa punand conditii ferme, in special cu privire la reforme in Europa. "Nu trebuie sa guvernam cu orice pret. Insa…

- AfD a provocat un cutremur politic la alegerile legislative din 24 septembrie, in urma carora a obținut 12,6% din voturi și a acces pentru prima data in Bundestag, cu 92 de deputați.Incurajata de acest succes, AfD — prezenta și in 14 din cele 16 parlamente regionale—, reunește aproximativ…

- Conservatorii cancelarului german in functie, Angela Merkel, si social-democratii au cazut de acord sa inceapa discutii preliminare in vederea formarii unei noi „mari coalitii“ de guvernare, potrivit unor surse citate de agentia Reuters si tabloidul german „Bild“. Decizia lor vine ca urmare a intalnirii…

- Blocul conservator CDU/CSU (Uniunea Creștin-Democrata/Uniunea Creștin-Sociala) al cancelarului german Angela Merkel și Partidul Social Democrat (SPD) al lui Martin Schulz au cazut de acord joi, la o intalnire cu președintele Frank-Walter Steinmeier, sa inceapa discuții exploratorii privind formarea…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Germania are nevoie de un guvern stabil cat mai curand posibil pentru a raspunde propunerilor de reformare a Uniunii Europene și incertitudinilor mediului global, a declarat luni cancelarul Angela Merkel intr-o conferința de presa, transmit Reuters și dpa. Vorbind dupa o reuniune a conducerii…

- Platile in numerar continua sa detina suprematia in Europa, chiar daca monedele digitale se afla in centrul atentiei in ultima perioada, potrivit unui studiu realizat de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg. Plăţile în numerar au reprezentat în 2016 aproximativ 79%…

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Germania se apropie de refacerea compromisului ideologic stânga-dreapta și a „largii coaliții” CDU-SPD, la presiunile președintelui Frank-Walter Steinmeier. Prin aceasta mișcare de ignorare a votului electoratului Germania ar putea totuși iesi din impasul politic instalat…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- Hubertus Heil, secretarul general al Partidului Social Democrat din Germania (SPD), a declarat, vineri, ca formatiunea sa a renuntat la opozitia fata de ideea intrarii la guvernare alaturi de crestin-democratii cancelarului Angela Merkel, relateaza Reuters si Politico.

- Conducerea Partidului Social-Democrat german s-a declarat vineri deschisa la discuții in incercarea de a scoate țara din criza politica actuala, renunțand la opoziția fața de ideea unei noi alianțe la guvernare cu conservatorii cancelarului Angela Merkel.

- "SPD este convins ca trebuie discutat. SPD nu este inchis la discuții", a declarat in noaptea de joi spre vineri secretarul general al formațiunii, Hubertus Heil, dupa o reuniunea de opt ore a liderilor social-democrați, sub conducerea președintelui Martin Schulz. Pana acum, Martin Schulz…

- Presiunile cresteau miercuri asupra liderului social-democratilor germani Martin Schulz sa renunte la opozitie si sa se alieze cu Angela Merkel intr-un guvern pentru a scoate Germania dintr-o grava criza politica, relateaza AFP.

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, va incepe marti consultarile cu partidele politice din Germania cu scopul de a depasi criza politica aparuta dupa esecul negocierilor pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale, relateaza presa internationala, transmite mediafax.ro. Dupa o intrevedere…

- HAOS in Germania! Angela Merkel anunța posibile ALEGERI ANTICIPATE Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie…

- Cancelarul in exercitiu, Angela Merkel, s-a declarat luni ”foarte sceptica” fata de ideea de a conduce un guvern minoritar si a apreciat ca organizarea unor noi alegeri ar fi o optiune mai buna in cazul in care nu se poate forma o coalitie de guvernamant, relateaza The Associated Press.Incercarea…

- Discutiile privind formarea unui nou guvern de coalitie in Germania au esuat dupa ce Partidul Liberal-Democrat (FDP) s-a retras, duminica, de la masa negocierilor, fapt ce poate duce la organizarea unor alegeri anticipate, potrivit Business Insider. Liderul FDP, Christian Lindner a declarat…

- Germania intra intr-o perioada de incertitudine cum nu a mai cunoscut niciodata in ultimele șapte decenii. Un moment aproape istoric, cum l-a calificat insași Angela Merkel . Cele trei partide care incercau sa formeze un guvern de coaliție nu s-au putut ințelege, declanșand astfel o criza politica. …

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier si cancelarul Angela Merkel se vor intalni in cursul zilei de luni pentru a examina optiunile de iesire din criza declansata de esecul negocierilor de formare a unei noi coalitii de guvernare, transmite DPA, conform agerpres.ro. Frank-Walter Steinmeier,…

- Negocierile conduse de Angela Merkel in incercarea de a forma o coalitie de guvernare dupa alegerile parlamentare din luna septembrie au esuat dupa mai bine de o luna de discutii intre conservatorii lui Merkel (CDU), ecologisti si liberali, anunta AFP.

- Dupa 15 ore de la inceperea discuțiilor, conservatorii Angelei Merkel — (CDU /Uniunea Creștin-Democrata/ și aliatul sau bavarez CSU /Uniunea Creștin-Sociala/) — Partidul Liber Democrat (FDP, centru-dreapta) și Verzii au convenit sa ia o pauza și sa reia discuțiile vineri la pranz.Un termen…

- Valul de solicitanti de azil care a intrat in Germania in 2015-2016 a incetinit eforturile de integrare a imigrantilor, indica un studiu al Biroului Federal de Statistica, publicat joi, care arata progrese reduse in ce priveste egalizarea nivelurilor de educatie, ocupational si de venituri ale acestor…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista „diferente profunde“ intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP.

- Angela Merkel a recunoscut joi existența unor "diferențe profunde" intre conservatori, liberali și ecologiști, care incearca sa gaseasca un compromis pentru a forma un nou guvern in Germania, in caz contrar existand riscul convocarii de alegeri legislative anticipate, relateaza AFP. …

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista ”diferente profunde” intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP, conform news.ro.Exista ”diferente,…

- Partidul Liber Democrat (FDP) din Germania, formațiune pro-mediul de afaceri, va trebui sa accepte o reducere mai mica a taxelor pe venit decat și-ar fi dorit, a anunțat marți liderul sau, Christian Lindner, semnal al unui compromis in discuțiile cu creștin-democrații (CDU) cancelarului Angela Merkel…

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut sambata ca intre landurile din vest si cele din fosta Germanie de Est exista "diferente sistematice", motiv pentru care a promis ca estul tarii...

- Cancelarul german Angela Merkel a recunoscut, sambata, ca intre landurile din vest si cele din fosta Germanie de Est exista "diferente sistematice", motiv pentru care a promis ca estul tarii va continua sa primeasca ajutoare financiare specifice, transmite EFE. Merkel a facut aceste declaratii…

- Germania nu va recunoaste independenta regiunii spaniole Catalonia si sustine in totalitate Guvernul de la Madrid, anunta Biroul cancelarului Angela Merkel, precizand ca situatia este urmarita cu preocupare. "Guvernul Germaniei nu recunoaste aceasta proclamare a independentei", a declarat…

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano Rajoy, transmite…

- Schaeuble a fost ales cu o majoritate covarșitoare. El a obținut 501 de voturi din totalul posibil de 709.Wolfgang Schaeuble, care la 75 de ani este cel mai varstnic deputat in Bundestag, a fost nominalizat saptamana trecuta pentru aceasta funcție de blocul conservator CDU/CSU al cancelarului…

- Mii de manifestanți au defilat duminica la Berlin pentru a protesta împotriva intrarii în parlament a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Agitând pancarte cu sloganuri "Stop AfD!" și "Inima…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel au incheiat miercuri prima runda de negocieri pentru formarea unei noi coalitii de guvernare, oficialii partidului apreciind drept ''constructiva'' reuniunea de doua ore, relateaza agentia DPA. Convorbirile au fost ''constructive, incluzand un un schimb…