- Cancelarul german Angela Merkel conduce si in acest an clasamentul Forbes al celor mai puternice 100 de femei din lume, pentru a opta oara consecutiv, relateaza marti Armenpress si The Independent. Lista realizata de Forbes cu femeile considerate a fi cele mai influente lidere de pe glob este deschisa…

- Conservatorul Friedrich Merz este cel mai popular candidat pentru functia de presedinte al formatiunii Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania, dupa ce cancelarul Angela Merkel a anuntat ca nu va mai candida, arata datele unui sondaj, relateaza Euronews, informeaza Mediafax.Cancelarul…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti temerile ca si-ar putea pierde influenta in lume dupa anuntul retragerii sale treptate de la putere in Germania, in contextul in care cursa la succesiunea sa a fost deja lansata, relateaza France Presse. ''Cred ca aceasta nu va schimba…

- Un membru al conducerii Uniunii Crestin-Democrate (CDU) i-a cerut marti lui Horst Seehofer, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), aliatul bavarez al CDU, sa urmeze exemplul Angelei Merkel si sa se retraga de la sefia partidului sau in urma rezultatelor slabe ale blocului conservator in recentele…

- Angela Merkel a confirmat ca nu va mai candida la conducerea Uniunii Crestin-Democrate (CDU), la alegerile care vor avea loc in luna decembrie De asemenea, cancelarul german a ținut sa precizeze ca actualul ei mandat la sefia guvernului de la Berlin este ultimul, transmite agentia Reuters. „In primul…

- In total, 239.000 de persoane din Uniunea Europeana s-au mutat in Germania in 2017. Din Romania au venit cei mai multi migranti – 73.000 urmata de Siria cu 60.000, Polonia cu 34.000, Croatia cu 33.000 si Bulgaria cu 30.000. Destatis informeaza ca migratia neta din Asia si Africa a scazut,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita la Berlin, au afisat vineri o apropiere timida intre cele doua tari, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia, relateaza…

