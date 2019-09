Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a facut sambata un bilant pozitiv al progreselor din 1989, dar a avertizat ca diferentele dintre fosta Germana de Est si cea de Vest trebuie totusi echilibrate, potrivit dpa.Multe s-au realizat in cele trei decenii de la caderea Zidul Berlinului, a afirmat…

- Cancelarul federal se bucura de popularitate in special printre membrii Uniunii Crestin-Democrate pe care o conduce, 88% dintre acestia declarand ca s-ar bucura sa o vada incheindu-si cel de-al patrulea mandat, in timp ce, in mod surprinzator, 85% dintre sustinatorii Verzilor, in opozitie, au acelasi…

- Descendentii celor persecutati de nazisti vor putea solicita cetatenia germana conform unei proceduri rapide, a anuntat joi ministrul german de interne Horst Seehofer, citat de DPA.Germania trebuie sa isi asume raspunderea pentru propria istorie, a spus ministrul, adaugand ca "asta este…

- Germania trebuie sa isi asume raspunderea pentru propria istorie, a spus ministrul, adaugand ca "asta este in special valabil pentru cei ai caror parinti sau bunici au fost obligati sa fuga peste hotare".Ministrul de interne poate semna un decret in acest sens fara permisiunea parlamentului,…

- Sapte persoane au fost ranite in urma unor violente intre cetateni romani produse pe fondul unei dispute familiale intr-un bloc de locuinte din sud-vestul Germaniei . In noaptea de joi spre vineri intr-o cladire din localitatea Oberderdingen-Flehingen, situata in apropierea orasului Karlsruhe, in sud-vestul…

- Legaturile Moscovei cu partidele de extrema-dreapta din Uniunea Europeana constituie o cauza de ingrijorare, a declarat vineri cancelarul Germaniei, Angela Merkel, in cursul unei conferințe de presa la Berlin, potrivit agenției de știri Tass, potrivit Mediafax."Exista unele semne de intrebare",…

- Cancelarul german Angela Merkel si alti cinci lideri europeni vor fi oaspeti de onoare duminica, la Paris, de Ziua Nationala a Frantei, unde vor urmari traditionala parada militara de pe Champs-Elysee pentru a intari ideea cooperarii europene in domeniul apararii, sustinuta de presedintele francez…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a declarat miercuri ca se simte "foarte bine", pe fondul speculatiilor privind starea de sanatate aparute dupa ce a fost vazuta tremurand a treia oara in trei saptamani.Citește și: Angela Merkel, probleme de sanatate? Cancelarul german, TREMURAND pentru…