- Cancelarul german Angela Merkel a preferat sa se aseze la intonarea imnurilor nationale in timpul unei vizite oficiale marti, la Berlin, dupa mai multe episoade de tremurat in public care au ridicat intrebari cu privire la starea sa de sanatate, relateaza

- „Ii mulțumesc domnului președinte Volodimir Zelenski pentru invitație și disponibilitatea de a avea aceasta intrevedere atat de repede. Ucraina și R. Moldova au experiențe politice similare in regiune, mai ales in ceea ce privește lupta impotriva corupției și construirea unor state democratice și…

- Cancelarul german Angela Merkel a asigurat duminica ca guvernul sau isi va continua activitatea in pofida demisiei sefei partenerilor social-democrati, care a pus un pic in pericol o coalitie fragilizata de rezultatul in alegerile europene, potrivit AFP si dpa. "Ceea ce vreau sa spun in numele guvernului…

- Cancelarul german Angela Merkel a facut o vizita luni la o brigada de tancuri in nordul Germaniei, care formeaza in prezent nucleul fortei de reactie rapida a NATO, a carei conducere a fost preluata in acest an de Berlin, informeaza DPA potrivit Agerpres Vizita lui Merkel a inclus o intalnire…

- Cancelarul german Angela Merkel a decis sa nu se alature initiativei impotriva schimbarilor climatice lansate la summitul european informal de la Sibiu de catre presedintele francez Emmanuel Macron, desi sustine unele puncte ale acesteia, transmite agentia dpa, potrivit agerpres.ro.Angela…

