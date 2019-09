Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a inarmat Crimeea, peninsula de la Marea Neagra anexata de Rusia de la Ucraina in martie 2014, Vladimir Putin propune un moratoriu privind desfasurarea de rachete cu raza medie si scurta de actiune in Europa si in celelalte regiuni ale lumi.

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, propune Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times, potrivit…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca este convins ca Rusia și Ucraina vor gasi o modalitate de a trai in pace și de a avea relații bune de vecinatate in viitor, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax.Intr-un interviu publica duminica de publicația Moskovski Komsomolet,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters. Pentagonul…

- Guvernul german a transmis miercuri ca nu este de acord cu o revenire a Rusiei in G7 (grupul celor mai industrializate tari ale lumii), sugerata de presedintele american Donald Trump, care ar putea aduce aceasta chestiune in discutie si la summitul G7 care incepe sambata la Biarritz, relateaza agentiile…

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, a declarat, vineri, dupa o reuniune a Consiliului NATO-Rusia, ca scad tot mai mult șansele de a slava Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), informeaza site-ul de știri Politico citat de Mediafax."Trebuie…