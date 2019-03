Stiri pe aceeasi tema

- Americanii pun din ce in ce mai mult presiune pe germani sa nu accepte tehnologia 5G oferita de chinezii de la Huawei. Ultimele acțiuni in acest sens vin in interiorul alianței NATO.Citește și: Virus descoperit pe telefoanele cu sistem Android: era prezent in peste 200 de aplicații Comandantul…

- Comandantul suprem al fortelor aliate in Europa, generalul american Curtis Scaparrotti, a avertizat miercuri Germania ca fortele NATO vor inceta sa mai comunice cu partenerii lor germani daca Berlinul va colabora cu grupul chinez Huawei pentru infrastructura sa de 5G, informeaza AFP. 'Ne este teama…

- Lidera Uniunii Crestin-Democrate din Germania și-a prezentat și ea planul privind Europa. Presa observa ca moștenitoarea Angelei Merkel nu împartașește total viziunea lui Emmanuel Macron privind renașterea Europei, noteaza RFI Romania.

- Comandantul fortelor SUA din Europa, generalul Curtis Scaparrotti a lansat un indemn pentru intarirea capacitatii de aparare a Ucrainei in fata agresiunii rusesti din estul tarii si in Marea Neagra.

- Cotidianul conservator german Die Welt vede in proiectul gazoductului Nord Stream 2 un mijloc pentru Rusia de a-si intari puterea in Europa printr-un mai mare control asupra alimentarii cu energie, comenteaza agentia germana de presa (DPA) preluate de agerpres. "Acum, Berlinul si-a folosit…

- Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, vrea sa impiedice preluarile ostile ale unor mari companii din Germania prin infiintarea unui fond special de investitii, care sa preia participatii la companiile germane, transmite DPA. Cu prilejul prezentării unei noi strategii naţionale industriale,…

- Madridul, Parisul si Berlinul i-au dat sambata, in mod coordonat, un ultimatul lui Nicolas Maduro si au anuntat ca il vor recunoaste pe opozantul Juan Guaido „presedinte“ al Venezuelei in cazul in care nu se convoaca alegeri in „opt zile“, cu putin inaintea unei sedinte a Consiliului de Securitate al…

- Berlinul se va opune ferm instalarii de noi rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa in cazul anularii Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), a declarat ministrul german de Externe Heiko Maas.