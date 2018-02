Germania: Amenintarea islamista este in crestere constanta, avertizeaza politia judiciara

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Federal de Interne din Germania, prin intermediul proiectului "Poliția in comunitate", a oferit Serviciului accidente rutiere din cadrul Departamentului de Politie a municipiului Chișinau zece seturi de Alcootest 6820 cu accesorii, dotate cu imprimanta mobila.

- Lupta impotriva terorismului trece in planul doi, cel puțin in Strategia de Securitate a Statelor Unite ale Americii si in discursurile publice ale unor inalți oficiali britanici. Statisticile oficiale arata ca in 2017, la nivel mondial, au avut loc 1.182 de atacuri teroriste, in care au murit 7.809…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Un alt incident petrecut intr-o scoala din Romania socheaza. Un elev de clasa a VIII-a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg de clasa. Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale celorlalti copii. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman.…

- Baiatul batut de trei femei intr-o scoala din Constanta a mers, miercuri cu mama sa, Mirela Badulescu, la Serviciul de Medicina Legala. Ea a declarat jurnalistilor ca doreste sa se i faca dreptate. "Vreau sa se faca dreptate si doamna director sa platesca pentru ca a refuzat sa cheme Ambulanta…

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Clujul merge in misiune economica in Iordania Consiliul Județean Cluj a gazduit o intalnire de lucru in cadrul careia au fost analizate o serie de aspecte practice referitoare la organizarea unei misiuni economice in Iordania. Beneficiind de patronajul Casei Regale a României, misiunea…

- Politia germana a ordonat sambata dispersarea manifestatiei kurzilor organizate la Koln impotriva ofensivei turce in Siria, din cauza prezentei in cortegiu a unor simboluri ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), scos in afara legii de Turcia si aliatii sai occidentali, transmite AFP.Manifestatia,…

- GEFCO Group, jucator global in domeniul logisticii industriale și lider european in logistica automobilelor, și-a deschis al treilea depozit cu temperatura controlatadedicat bioștiinței și sanatații. Unitatea este foarte aproape de Aeroportul Heathrow din Londra, Marea Britanie. Acesta se alatura depozitelorde…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Un agent de paza din Constanta care insotea un tren de marfa a folosit pistolul cu cartuse din cauciuc pe care il avea asupra lui, in gara Deva, informeaza Agerpres.ro. Politia face cercetari in acest caz dupa ce o persoana a reclamat ca ar fi fost ranita in timp ce traversa liniile de cale ferata,…

- Politistii fac cercetari dupa ce un barbat a reclamat ca i-a fost impuscat cainele, de catre o persoana aflata intr-o masina pe un bulevard din municipiul Constanta, scrie NEWS.RO. Proprietarul cainelui a povestit, pe Facebook, ca sambata iesise cu animalul la plimbare si se afla pe bulevardul…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- In anul 2017 traficul total (comercial și necomercial) inregistrat de Aeroportul Internațional Mihail Kogalniceanu din Constanța indica 135.742 pasageri, in crestere cu 18% raportat la 2016, potrivit Agerpres.

- Angajații Poliției germane au oprit o coloana cu șase obuziere autopropulsate americane care se deplasa din Polonia, a informat presa germana, citata de NOI.md. Coloana a fost oprita pe traseul Oberlausitz Nord din estul Germaniei. Poliția a depistat un numar mare de incalcari in timpul transportului…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Franta a inregistrat putin peste 100.000 de cereri de azil in anul 2017, un nivel ‘istoric’, cu o crestere masiva a numarului dosarelor depuse de cetatenii albanezi si ce cei din Africa Occidentala, a anuntat luni directorul Biroului francez pentru protectia refugiatilor si a apatrizilor (OFPRA), Pascal…

- Un alt capitol, cu siguranta cel mai scurt din intreaga lucrare "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneasca", ii apartine lui Nicolae Iorga, marele istoric roman reusind sa ilustreze in doar cateva randuri cum a fost vazuta Dobrogea de un evreu nestiut, Simon Burah Schimhon Borach . Publicata…

- Capitalele si metropolele cu aglomeratie, ambuteiaje si multe ore de asteptare in trafic sunt un cosmar. O serie de edili si companii inovatoare cauta insa solutii, iar cele germane nu fac exceptie. Exista 73 de milioane de biciclete in Germania - si astfel aproape de doua ori mai multe decat masini.…

- Autoritatile germane au arestat, miercuri, un individ care planuia sa comita un atac terorist asupra patinoarului din orasul Karlsruhe, iar potrivit Politiei individul are legaturi cu reteaua terorista Stat Islamic, relateaza Deutsche Welle.

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru oamenii de afaceri, iar ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, re­ti­nerea…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un cetatean turc care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de trafic de migranti, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. Potrivit…

- Aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, printre care și România, potrivit unui raport al Conflict Armament Research (CAR). Raportul arata ca militantii Statului Islamic folosesc armament fabricat în tari precum România,…

- Un muncitor roman din Germania, cazat in locuinta din Bergkamen incendiata in urma cu o saptamana, a declarat pentru „Adevarul” ca Politia germana ancheteaza inclusiv posibilitatea ca incendiul sa fi fost provocat de unul dintre locatarii casei.

- Angajații cancelariei au alertat poliția in legatura cu pachetul suspect, a declarat luni prim-ministrul landului Thuringia, Bodo Ramelow, la Erfurt.Specialiștii urmeaza sa determine daca dispozitivul era funcțional. Citeste si Alerta terorista la un targ de Craciun din Germania:…

- Preferate de multi pentru ca sunt rapide si usor de facut, cumparaturile online nu sunt, insa, lipsite de riscuri. In aceasta perioada in care cei mai mulți comercianți ofera reduceri la numeroase produse, Inspectoratul de Poliție Județean Salaj ofera cateva sfaturi pentru a va bucura pe deplin de bunurile…

- Politia germana a anuntat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orasului. Conform politiei germane, obiectul gasit continea "material exploziv sau inflamabil", informeaza Digi 24.Un dispozitiv exploziv a fost…

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze targul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”.

- Un dispozitiv exploziv a fost descoperit la un Targ de Craciun din Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana vineri pe contul sau de Twitter, relateaza AFP. Dispozitivul a fost descoperit într-un pachet depus în fața unei farmacii din piața unde este…

- Mai exact, este vorba despre un sondaj efectuat de catre DRW Arad, in randul membrilor asociației și a investitorilor ori oamenilor de afaceri afiliați acesteia, cu toții cu o mare pondere in economia și veniturile județului nostru. „137 dintre aceștia au dat curs sondajului”, transmite Waldemar Steimer,…

- Poliția din Germania a descoperit ca un șofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa dețina permis, au anunțat luni autoritațile germane, citate de DPA.

- Politia australiana a anuntat marti ca a arestat un simpatizant al gruparii jihadiste Stat Islamic, care planuia sa cumpere o arma si sa traga in multime in seara de Anul Nou la Melbourne, transmite AFP. Potrivit politiei, suspectul a citit un manual online scris de al-Qaida despre modul de utilizare…

- Politia din Germania a descoperit ca un sofer, implicat intr-un accident rutier minor petrecut saptamana trecuta, a condus automobile pe drumuri publice timp de 56 de ani fara sa detina permis, au...

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 30 noiembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, un concert vocal-simfonic extraordinar dedicat Zilei Nationale a Romaniei. Alaturi de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijata de Tiberiu Oprea, revin, ca soliste, sopranele Daniela Vladescu si…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a fost aproape de o mare performanta in aceasta seara, calificarea in grupele Cupei EHF in dauna puternicei formatii germane SC Magdeburg. Invinsa in prima mansa a turului trei preliminar in Germania la doua goluri diferenta, 27 25, HC Dobrogea Sud a fost…

- Sapte presupusi membri ai Al Qaida au fost ucisi in noaptea de sambata spre duminica de o drona in sudul Yemenului, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, citat de AFP. 0 0 0 0 0 0 Jihadistii presupusi se aflau la bordul a trei vehicule deplasandu-se din provincia…

- O crima șocanta a avut loc vineri seara in județul Calarași. Un barbat a fost ucis de doi tineri pe care i-a luat la ocazie in mașina sa. Dupa ce au ajuns in dreptul localitații Tudor Vladimirescu, cei doi i-au taiat gatul barbatului și au ranit-o și pe soția acestuia. Atacatorii au reusit…

- Scandal oprit doar cu interventia politiei la o asociatie de proprietari dintr-un cartier constantean. Mai multi locatari il acuza pe administratorul blocului de frauda, dar si de faptul ca nu se implica in intretinerea si functionarea asociatiei. De cealalta parte, acesta sustine ca nu a comis nicio…

- Papa Francisc le cere polițiștilor sa fie ”milostivi” cu șoferii care incalca regulile de pe șosele și spune ca ”mila nu este un semn al slabiciunii”, scrie BBC News. Conducatorii care sunt prinși ca circula cu viteza ar putea sa-l citeze de acum Papa atunci cand incearca sa obțina amenzi mai mici sau…

- Situația actuala a amenintarilor pentru dispozitivele mobile cu Android devine din ce în ce mai riscanta. Experții în domeniul securitații datelor de la G DATA au înregistrat 810.965 de fișiere malware noi în al treilea trimestru al anului 2017. Aceasta reprezinta o creștere…

- Dobrogea Sud a intrat de astazi in febra meciurilor cu Magdeburg din Cupa EHF. Neinvinsi de cinci etape in Liga Nationala, handbalistii constanteni vor pleca maine in Germania cu un moral excelent. Primul meci este programat duminica, de la ora 16.00, la Magdeburg, iar returul peste o saptamana la Constanta.…

- Romania se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 in UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi inmatriculate, o crestere cu +16.9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Inmatricularile de autoturisme…

- Un autobuz școlar și o autoutilitara s-au ciocnit, miercuri, inordul Germaniei, iar 29 de persoane, dintre care 28 de acopii, au fost raniți, scrie Mediafax care citeaza Die Welt. Accidentul s-a produs in orașul Brake, la nord de Bremen. Autobuzul in care se aflau 40 de copii a ieșit de pe carosabil…

- "Explicatia pentru abaterile lor este paranoia, amenintarea constanta pe care o vad si dorinta lor de a proteja ceva cu orice pret. Dar uita de faptul ca popoarele lor doresc si deschidere, intrucat sunt conectate la restul lumii. Daca incercam sa ii respingem la nivel european si sa le spunem ca…

- DN2 are doar o banda pe sens plus acostamentul, doar ca pe acesta din urma, mulți dintre noi il consideram a doua banda și circulam pe ea. Și nu sunt deloc de condamnat din moment ce, pe cealalta banda, se circula cu viteze amețitoare. Iar mașinile merg la o distanța extrem de apropiata una de alta.…

- Incidentul aerian a avut loc vineri dupa-amiaza pe Aeroportul international din Belfast. Un avion de pasageri al companiei Flybe a fost nevoit sa efectueze aterizare de urgenta in contextul in care pilotii au observat, imediat dupa decolare, probleme la trenul de aterizare. Avionul a zburat…

- Seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta, Horia Constantinescu, sfatuieste cetatenii care doresc sa cumpere produse de Black Friday, sa verifice pretul acestora inainte de aparitia reducerilor, spunand ca reprezentantii institutiei vor controla sa vada daca promotiile…