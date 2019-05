Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis luni asistenta pentru Ucraina in vederea restabilirii integritatii sale teritoriale, in ziua in care Volodimir Zelenski a fost investit in functia de presedinte al acestei tari, transmite dpa. Merkel a facut aceasta promisiune in timpul unei vizite la o baza…

- Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocațiile pentru copii, iar Romania inregistreaza creștere economica. ”Economia romaneasca se dezvolta pozitiv, exista mai multe locuri de munca și mulți nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania”, a declarat…

- Trei vehicule care faceau reclama politica pentru partidul de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) au luat foc in timpul noptii de miercuri spre joi in orasul german Essen, politia suspectand incendierea acestora, informeaza dpa potrivit Agerpres. Nimeni nu a fost ranit in incident,…

- Guvernul german intentioneaza sa isi revizuiasca, pentru a doua oara in ultimele trei luni, prognoza de crestere pentru acest an, informeaza DPA, citand surse din interiorul coalitiei guvernamentale. La finele lunii ianuarie, ministrul german Economiei, Peter Altmaier, a anunţat prima revizuire…

- Franta si Germania trebuie sa aiba ''o politica comuna in ceea ce priveste exporturile de arme'', a declarat vineri, la New York, seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, dupa ce Berlinul a prelungit joi cu sase luni perioada de inghet pentru vanzarile de arme catre Arabia Saudita,…

- Politia germana a anuntat luni ca si-a intensificat supravegherea la frontiera cu Olanda si ca se afla in cautarea autorului atacului armat de la Utrecht, relateaza The Associated Press, relateaza News.ro.Citește și: Cinci ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia: NATO și UE condamna 'puternic…

- Traficul feroviar și rutier in nord-vestul Germaniei a fost perturbat duminica de o furtuna puternica, care a provocat prabușirea mai multor arbori pe liniile de cale ferata și șosele, iar o persoana a decedat dupa ce un copac s-a prabușit peste mașina in care se afla victima, informeaza agenția…

- Transporturile feroviare au fost partial suspendate duminica in regiuni din vestul Germaniei, afectate de furtuna denumita ”Eberhard”, in timp ce in Belgia vecina rafalele puternice de vant au perturbat de asemenea reteaua feroviara si o persoana a fost ucisa in urma caderii unui copac, relateaza agentiile…