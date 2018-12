Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider, in locul cancelarului Angela Merkel, in cadrul unui vot in care concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important, relateaza agentia dpa. In timp ce intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret…

- Uniunea Crestin-Democrata din Germania (CDU) isi alege vineri un nou lider. Pentru foliul ocpat in ultimii 18 ani de Angela Merkel concureaza strans trei principali candidati pentru postul foarte important. Intentiile de vot ale membrilor CDU arata ca Annegret Kramp-Karrenbauer, aliata a lui…

- Andreas Ritzenhoff, in prezent director executiv al companiei de produse de aluminiu Seidel, este increzator ca un delegat la conferinta de vineri a CDU il va propune ca al patrulea candidat. Cei trei candidati din prezent - omul de afaceri Friedrich Merz, secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer,…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania il va alege vineri pe succesorul cancelarului Angela Merkel la conducerea partidului, un vot care ar putea indrepta formatiunea spre o orientare mai pronuntat conservatoare, prefateaza luni dpa. Doi candidati dintr-un total de 12 sunt dati ca…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, secretar general al CDU, se bucura de sprijinul a 38% din sustinatorii partidului, conform sondajului realizat pentru postul ZDF.Principalii ei rivali, Friedrich Merz, fost lider al grupului parlamentar al CDU, si ministrul sanatatii, Jens Spahn, au intrunit…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, secretar general al CDU, se bucura de sprijinul a 38% din sustinatorii partidului, conform sondajului realizat pentru postul ZDF. Cine sunt rivalii? Principalii ei rivali, Friedrich Merz, fost lider al grupului parlamentar al CDU, si ministrul sanatatii,…

- ''Astept cu nerabdare o intrecere corecta'', a declarat secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, in discursul sau rostit la o reuniune a organizatiei de femei a CDU, desfasurata la Berlin. Kramp-Karrenbauer, colaboratoare apropiata a Angelei Merkel, a aparut la acest eveniment alaturi…

- Cei trei candidati la succesiunea liderei Uniunii Crestin-Democrate germane (CDU), Angela Merkel, au aparut vineri pentru prima data pe aceeasi scena, noteaza dpa. ''Astept cu nerabdare o intrecere corecta'', a declarat secretarul general al CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer,…