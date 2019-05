Germania, afectată de ploi torenţiale Un front atmosferic de presiune scazuta numit ''Axel'' a provocat ploi torentiale in mai multe landuri din Germania, in special in Hessa si Renania de Nord-Westfalia unde au fost consemnate cantitati de precipitatii de pana la 50 de litri pe metru patrat in doar sase ore, a anuntat marti Serviciul German de Meteorologie (DWD), citat de Xinhua.



In anumite zone din landul Baden-Wurttemberg au cazut pana la 70 de litri de apa pe metru patrat in 24 de ore, a declarat Christina Speicher, meteorolog in cadrul DWD.



Serviciul de meteorologie a emis o avertizare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca, de luni, de la ora 12.00, pana marti la ora 6.00, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramures, nordul si vestul Moldovei, Oltenia si nordul si nord-vestul Munteniei, instabilitatea atmosferica va fi accentuata. Se vor inregistra descarcari electrice si vijelii, cantitatile…

- In sud-vestul si estul Europei cerul va fi variabil si doar izolat vor fi ploi de scurta durata. In restul continentului vor fi innorari temporar accentuate si perioade de timp in care va ploua. Ploile vor fi mai ales sub forma de aversa, local se vor semnala descarcari electrice, iar izolat vor fi…

- Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica accentuata, cu ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina, valabila, miercuri, in 13 judete. Cantitatile de precipitatii vor atinge si 50 de litri pe metru patrat. Totodata, a fost emisa o prognoza speciala…

- Fermierii germani gasesc tot mai greu muncitori, dupa ce in Polonia au fost majorate alocațiile pentru copii, iar Romania inregistreaza creștere economica. ”Economia romaneasca se dezvolta pozitiv, exista mai multe locuri de munca și mulți nu mai vor sa lucreze ca sezonieri in Germania”, a declarat…

- Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina, pana miercuri la ora 21.00. In 18 judete este cod galben de furtuni, pana la ora 10.00.

- Politia germana a anuntat luni ca si-a intensificat supravegherea la frontiera cu Olanda si ca se afla in cautarea autorului atacului armat de la Utrecht, relateaza The Associated Press, relateaza News.ro.Citește și: Cinci ani de la anexarea Crimeei de catre Rusia: NATO și UE condamna 'puternic…

- Traficul feroviar și rutier in nord-vestul Germaniei a fost perturbat duminica de o furtuna puternica, care a provocat prabușirea mai multor arbori pe liniile de cale ferata și șosele, iar o persoana a decedat dupa ce un copac s-a prabușit peste mașina in care se afla victima, informeaza agenția…

- Un tanar de 23 de ani din Renania de Nord-Westfalia, Germania, a fost amendat dupa ce a admis ca și-a drogat prietena pana la inconștiența pentru a se putea juca liniștit jocuri video alaturi de un amic. Tanarul se juca la consola video un joc impreuna cu un amic, in momentul in care iubita…