- Cu toate acestea, potrivit rezultatelor preluate de DPA, doar 10% din germani considera ca au fost respectate majoritatea angajamentelor coalitiei dintre alianta conservatoare (CDU si CSU) a cancelarului Angela Merkel si social-democrati (SPD). In schimb, 79% dintre cetateni apreciaza ca nu au fost…

- Mai multi politicieni germani au criticat miercuri partidul 'Alternativa pentru Germania' (AfD) pentru folosirea unor sloganuri electorale utilizate in trecut de cetatenii fostei Republici Democrate Germane (RDG, Germania de Est) in timpul revoltei lor pasnice, relateaza dpa potrivit Agerpres. In…

- La conferinta anuala de presa de la Berlin, Merkel a apreciat vineri ca trebuie pastrat in acelasi timp un echilibru in societate. 'Trebuie sa aducem oamenii alaturi de noi' pentru 'o schimbare foarte cuprinzatoare' in Germania, a declarat ea. Cancelarul a aratat ca este a pune taxarea dioxidului…

- Urmasii ultimului imparat al Germaniei vor sa recupereze de la statul german mii de obiecte si opere de arta care au apartinut familiei Hohenzollern, a anuntat vineri Ministerul Culturii, confirmand astfel informatii publicate de Der Spiegel, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Negocierile…

- O majoritate a germanilor (59%) considera ca cele trei serii de tremurat in public ale cancelarului Angelei Merkel tin de sfera "privata", potrivit unui sondaj publicat sambata, relateaza AFP, citat de news.ro. Merkel, aflata la putere de 14 ani, a provocat ingrijorare, in ultimele saptamani,…

- Candidatul CDU, Octavian Ursu, se impune in fata AfD (Partidul Alternativa pentru Germania) in turul 2 a alegerilor pentru primaria orasului german Gorlitz cu 55%, scrie saechsishe.de. Este vorba de un rezultat parțial, dupa numaratoarea a 75% din voturi. Octavian Ursu a parasit Romania in 1990 și s-a…

- Verzii germani, clasati pe locul doi in alegerile europene, cu 20,5% din voturi, au ajuns sambata pentru prima data in fruntea unui sondaj de opinie la nivel national, devansand Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare) si, cu mult, Partidul Social-Democrat (SPD), informeaza AFP. Astfel, Verzii…