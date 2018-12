Germania, aeroport. O maşină a rupt barierele 'Un incident de securitate s-a produs pe aeroportul din Hanovra in jurul orelor 15.40 (14.40 GMT). Un barbat a distrus o bariera cu masina si a patruns pe pista', a scris pe Twitter politia din Hanovra. Individul a fost retinut rapid de fortele de ordine si in prezent se afla in arest. Masina era inmatriculata in Polonia, a declarat pentru dpa un purtator de cuvant al politiei. Autoritatile nu au oferit detalii suplimentare despre motivele incidentului, dar politia nu exclude ca soferul sa fi fost intr-o stare 'confuza' si sub influenta alcoolului sau a drogurilor. Ce se intampla acum in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

