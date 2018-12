Germania, aeroport. Comportament ciudat al bărbatului care a intrat fraudulos pe pistă Barbatul a deschis o poarta de acces si a patruns cu masina pe pista aeroportului, fiind retinut rapid, insa alerta de securitate a dus la suspendarea zborurilor pret de cateva ore bune. Duminica, un purtator de cuvant al politiei federale a declarat ca barbatul, identificat drept un cetatean polonez in varsta de 21 de ani, refuza sa vorbeasca despre incident, astfel ca autoritatile nu pot afla care au fost motivele din spatele gestului sau. Nu exista suspiciunea de atac terorist Nu exista suspiciunea de atac Cu toate acestea politia a reiterat ca ''nu exista niciun fel de indiciu referitor la un posibil… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

