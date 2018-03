Germania: Activişti prokurzi au protestat paşnic la sediul SPD din Frankfurt împotriva ofensivei turceşti în Afrin Activisti prokurzi au organizat miercuri o actiune pasnica de protest care s-a desfasurat in interiorul si in fata sediului din orasul Frankfurt al Partidului Social-Democrat german (SPD), relateaza agentia DPA. Potrivit unui purtator de cuvant al politiei germane, un grup de circa 50 de protestatari au dorit sa atraga atentia asupra situatiei din orasul sirian Afrin (nord-vest). Politia s-a aflat la locul protestului pentru a monitoriza situatia si a luat legatura cu proprietarii cladirii. Activistii prokurzi au desfasurat pe cladire un banner, pe care scria in limba germana ''Afrin liber'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

