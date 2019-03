Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana americana anunta ca 350 de soldați din prima divizie de blindate au sosit la Berlin marți, ca parte a unui grup de 1.500 de trupe care sosește saptamana aceasta. Soldatii se indreapta spre Polonia pentrua se alatura diviziilor blindatelor si altor armamente grele. Militarii…

- O mașina din Vaslui zace abandonata de mai bine de trei luni intr-o parcare din Germania. Descoperirea a fost facuta de un șofer roman de TIR, care a facut o poza și a distribuit-o pe rețelele de socializare, in speranța ca așa va fi identificat proprietarul. Primele informații au venit deja și se pare…

- Companiile chineze au cheltuit mult mai putin pe achizitii in Europa in anul 2018 decat in anul precedent, potrivit unui raport publicat miercuri de Merics Institute, cu sediul la Berlin, si de firma americana de consultanta Rhodium Group, relateaza dpa preluata de Agerpres. Investitiile chineze…

- SUA, prin vocea lui Donald Trump, a cerut in mod trantant boicotarea produselor Huawei din motive de securitate, dar cercetarile nemtilor, realizate de Agentia de Securitate Digitala (BSI), nu au gasit vreo dovada a spionajului. Potrivit informatiilor obtinute de The Wall Street Journal, la un acord…

- Ambasadorul SUA in Germania, Richard Grenell, a avertizat recent companiile germane ca, daca vor participa la proiectele energetice rusești, Washingtonul va impune sancțiuni. Avertismentul ambasadorului nu a fost primit bine la Berlin. Dar in faptul ca un diplomat american exprima deschis politica administrației…

- SUA si-au sporit presiunile impotriva controversatului proiect germano-rus Nord Stream 2, sustinut de Berlin si Paris, amenintand in forma scrisa cu sanctiuni companiile germane implicate, informeaza duminica AFP preluat de agerpres.Vezi și: PROFILUL alegatorului roman. Cine voteaza PSD, PNL,…

- Ambasada SUA din Germania a trimis scrisori intreprinderilor implicate in construcția gazoductului Nord Stream-2, in care le amenința cu sancțiuni pentru participarea la proiect. Ambasada americana la Berlin a confirmat informația publicata duminica de cotidianul german Bild, spunand ca Statele Unite…