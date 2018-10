Stiri pe aceeasi tema

- Partidele din coalitia guvernamentala a Germaniei au convenit marti asupra unei noi legi cu privire la imigratie care sa incurajeze atragerea de lucratori calificati din afara Uniunii Europene, asumandu-si astfel un demers riscant din punct de vedere politic pentru a reduce carentele de personal…

- Guvernul de la Berlin si producatorii auto germani sunt aproape de un acord privind masurile de reducere a poluarii provenite de la masinile diesel mai vechi, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Volkswagen, Daimler si BMW ar putea oferi proprietarilor…

- Guvernul federal de la Berlin se asteapta ca impactul unei eventuale iesirii a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord sa fie 'relativ scazut' pe piata muncii din Germania, scrie sambata publicati...

- Piotr Verzilov, membru al trupei contestatare ruse Pussy Riot, spitalizat de duminica la Berlin, a fost "foarte probabil" victima unei otraviri de origine necunoscuta, dar se afla in prezent in afara pericolului, au anuntat marti medicii care il trateaza in Germania, informeaza AFP. Expertizele…

- Piotr Verzilov, membru al trupei contestatare ruse Pussy Riot, spitalizat de duminica la Berlin, a fost "foarte probabil" victima unei otraviri de origine necunoscuta, dar se afla in prezent in afara pericolului, au anuntat marti medicii care il trateaza in Germania, informeaza AFP preluata de Agerpres.…

- Guvernul de la Berlin urmeaza sa ia o decizie cu privire la o propunere de relaxare a legislatiei privind imigratia, cu obiectivul de a facilita accesul lucratorilor calificati din afara Uniunii Europene care doresc sa vina in Germania, tara ce se confrunta cu o criza a fortei de munca specializate,…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri ca a ajuns la un acord cu Grecia pentru ca aceasta din urma sa preia inapoi migrantii clandestini ajunsi in Germania si inregistrati anterior in Grecia, la o saptamana dupa ce Germania a incheiat un acord similar cu Spania, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Partidul Social Democrat (SPD) din Gerania a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind migratia cu celelalte doua formatiuni din coalitia condusa de cancelarul Angela Merkel, informeaza Reuters, preluata de agerpres. Potrivit sefei SPD, Andrea Nahles, intelegerea priveste accelerarea respingerii…