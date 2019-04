Germania a suspendat analizarea anumitor cereri de azil siriene (presa) Germania a suspendat analizarea unora dintre cererile de azil depuse de refugiati sirieni, asteptand o noua evaluare a situatiei securitare din tara lor, potrivit grupului german de presa regionala Funke, transmite AFP. Citand Ministerul german de Interne, Funke a precizat sambata ca unele dintre aceste cereri de azil exprimate de sirieni au fost "amanate", fiind necesare sa se aduca amendamente orientarilor ministerului. Persoanele in cauza sunt solicitanti de azil carora li s-a acordat o "protectie subsidiara", si anume celor care s-au confruntat in tara lor cu pericole serioase, acte de razboi,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

