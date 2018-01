Stiri pe aceeasi tema

- Una din perioadele cele mai tulburi din politica germana din ultimul deceniu s-a incheiat cu un acord pentru o coalitie de guvernare intre conservatorii cancelarului Angela Merkel si Partidul Social Democrat. Merkel a descris momentul ca un „nou inceput“ pentru Europa, unul care va readuce Germania…

- Mai multi reprezentanti social-democrati germani au criticat duminica proiectul de acord guvernamental încheiat recent cu conservatorii cancelarului Angela Merkel, cu o saptamâna înaintea unui congres decisiv al formatiunii lor, Partidul Social Democrat (SPD), pe tema acestei aliante,…

- Acordul de 28 de pagini convenit vineri deschide calea pentru negocieri detaliate in urmatoarele saptamani, eliminand incertitudinea din ultimele luni care a subminat rolul Germaniei in politica internationala.O coalitie formata din conservatori si social-democrati pare a fi cea mai buna…

- Prim-ministrul landului german Saar, Annegret Kramp-Karrenbauer, o stea in ascensiune in Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, a fost ranita usor intr-un accident de automobil produs joi dimineata in apropiere de Potsdam, transmite dpa. Masina oficiala in care se…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Pentru întregul Occident și în special pentru Germania, conflictul din Donbas nu este nici înghețat, nici uitat, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe al Germaniei, Sigmar Gabriel, înainte de zborul spre Ucraina, scrie Ukrinform. „Prin vizita la Kiev…

- Aproape jumatate dintre germani sunt de parere ca Angela Merkel, cancelarul Germaniei, ar trebui sa demisioneze din functie pana la data urmatoarelor alegeri, care vor avea loc in anul 2021, arata cel mai recent sondaj al institutului YouGov, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa. Sondajul…

- Pana la finele lui noiembrie, in landurile Bavaria si Baden Wurttemberg, aflate la granita cu cele trei tari, ajunsesera 19.600 de refugiati, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut acest numar a fost de circa 74.000, a precizat un purtator de cuvant.Majoritatea refugiatilor sositi…

- Un roman de 40 de ani, cu domiciliul la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg. Acesta a fost gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, a transmis AFP, citat de Agerpres.

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Cancelarul conservator german Angela Merkel a declarat luni ca spera sa finalizeze pana la jumatatea lunii ianuarie 2018 discutiile exploratorii cu Partidul Social-Democrat (SPD) cu privire la formarea unui nou guvern, pentru ca ulterior conservatorii si social-democratii sa poata lansa negocierile…

- Angela Merkel și Martin Schulz s-au intalnit pentru a discuta o alianța, dar nu au ajuns la un consens iar criza politica din Germania pare sa se adanceasca tot mai mult, scrie presa germana. Conservatorii germani au declarat, joi, dupa intalnirea dintre Angela Merkel și Martin Schulz ca sunt dispuși…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Liderul social-democratilor din Germania, Martin Schulz, a cerut ca statele membre ale Uniunii Europene sa se inscrie intr-o noua formatiune numita „Statele Unite ale Europei”, pana in 2025, stabilind o ambitioasa agenda europeana de reforme ca o conditie privind discutiile cu cancelarul german,…

- Circa 50 de persoane au fost ranite marti seara in coliziunea dintre doua trenuri in apropiere de Dusseldorf, in vestul Germaniei, conform pompierilor locali.Pompierii, care au intervenit pe teren si au preluat pasagerii, au raportat intr un tweet un numar de 47 de raniti, dintre care trei grav.Mecanicul…

- Guvernul german ofera migranților carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca aceștia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anunțat noul program care se va numi „Țara Ta, Viitorul Tau, Acum!” și va dura pana pe 28 februarie anul viitor.…

- Deputații Uniunii Creștin-Sociale (CSU) germane in legislativul regional bavarez l-au desemnat pe actualul ministru de finanțe al landului, Markus Soeder, drept candidat la funcția de premier al Bavariei, transmit Reuters, dpa și AFP. * Germania: Horst Seehofer, pregatit sa demisioneze de…

- Doua femei realese in conducerea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania la congresul formațiunii, desfașurat sambata și duminica la Hanovra, au atacat-o pe cancelarul Angela Merkel, spunand ca sfarșitul guvernarii sale este aproape, informeaza dpa. Beatrix von Storch,…

- Un dispozitiv explozibil a fost descoperit, vineri, intr-un targ de Craciun din orașul Potsdam, in apropiere de Berlin, a anunțat poliția germana pe contul sau de Twitter, scrie AFP. Dispozitivul a fost amplasat intr-un pachet lasat in fața unei farmacii situata in piața in care este organizat tradiționalul…

- Daca tendinta regionala s-a conturat a fi una de depreciere, leul s-a mentinut si ieri pe o panta ascendenta, fiind a treia sedinta consecutiva de apreciere fata de euro. Cursul monedei unice a scazut de la 4,5431 la 4,6416 lei, minim al ultimelor sapte sedinte. Piata valutara s-a deschis la 4,638 –…

- Primarul conservator al unei localitați din vestul Germaniei a fost injunghiat in zona gatului luni seara de un barbat care intenționa sa protesteze astfel impotriva politicii pro-refugiați a municipalitații, au anunțat marți autoritațile, transmit Reuters și AFP. 'Autoritațile de…

- Viziunea presedintelui francez Emmanuel Macron privind revigorarea Europei va fi mai greu de realizat daca Franta nu are alaturi o Germanie "puternica drept partener", a declarat, Benjamin Griveaux, un purtator de cuvant al Administratiei de la Paris, informeaza agentia de stiri Reuters. …

- O coalitie intre conservatori si social-democrati ar fi cea mai buna optiune pentru Germania, fiind agreata chiar de cancelarul german Angela Merkel, care a semnalat ca este pregatita sa poarte discutii. "O alianta intre conservatori si SPD este cea mai buna optiune pentru Germania, mai buna in orice…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a pronuntat sambata impotriva organizarii de noi alegeri legislative ca urmare a esecului negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare si a afirmat ca-si doreste formarea „foarte rapida“ a unui executiv, intrucat Europa are nevoie de o Germaniei puternica.

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a declarat vineri ca din 'responsabilitate' fata de Germania si Europa a decis sa dea curs apelului presedintelui Germaniei, Frank Walter Steinmeier, de a dialoga cu cancelarul conservator Angela Merkel, dar a promis ca, daca in final va accepta…

- Cancelarul german Angela Merkel le-a dat vineri, la Bruxelles, noi asigurari liderilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene (UE) ca Germania va continua sa aiba un guvern angajat fata de blocul comunitar, in pofida amanarii formarii unei coalitii guvernamentale la Berlin, transmite Reuters.Aflata…

- "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii guvernamentale", a declarat Thorsten Schafer-Gumbel pentru postul ZDF."Nu vrem sa ajungem la un acord politic de genul celui din Austria", a explicat vicepresedintele SPD.De aceea, trebuie sa cautam alte…

- Liderul social-democratilor germani, Martin Schulz, a anuntat luni ca in luna decembrie va candida din nou pentru functia de presedinte al Partidului Social-Democrat (SPD) si ca ulterior va anunta daca ia in calcul o candidatura la postul de cancelar al Germaniei, transmite Reuters. Schulz a estimat…

- Eșuarea convorbirilor cancelarului german Angela Merkel pentru formarea unei coaliții tripartite de guvernare este ''o veste proasta pentru Europa'', a afirmat luni ministrul olandez de externe, Halbe Zijlstra, subliniind rolul conducator al Germaniei, cel mai puternic membru al Uniunii Europene,…

- BBC informeaza despre situația din Germania unde negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania au eșuat. Acest lucru are impact major și asupra monedei Euro. Potrivit BBC, Merkel are opțiunea de a conduce un guvern minoritar sau cel mai probabil Germania…

- În Rusia doresc sa pastreze termenul de „Marele razboi patriotic”, inventat pentru a ascunde faptul ca rușii au fost implicați aproape doi ani în pregatirea razboiului inițiat de catre Germania nazista, transmite zn.ua. Ministerul rus de Externe a comentat înlocuirea…

- Angela Merkel a recunoscut joi ca exista ”diferente profunde” intre conservatori, liberali si ecologisti care incearca sa gaseasca un compromis in vederea formarii unui guvern in Germania, in lipsa caruia risca sa fie convocate alegeri anticipate, relateaza AFP. Exista ”diferente, diferente profunde…

- Planul Macron si capcanele „Europei cu mai multe viteze”. Cat de flexibila si diferentiata poate fi Uniunea Europeana, ramanand totusi o Uniune? Discursul de la Sorbona a sunat bine dar este un drum lung de la discursurile care suna bine la discursurile care au forta si sansa sa schimbe lumea, sau,…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost desemnata pentru al șaptea an consecutiv cea mai puternica femeie din lume de catre revista Forbes. „In acest an, Merkel a caștigat un scrutin foarte dur, in urma caruia partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a intrat in Bundestag”,…

- Un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne a admis ca autoritatile "nu mai stiu exact unde se afla" 30.000 de solicitanti de azil.Cazul o pune intr-o situatie delicata pe Angela Merkel, cancelarul in functie al Germaniei, in contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.Angela…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Mii de manifestanți au defilat duminica la Berlin pentru a protesta împotriva intrarii în parlament a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Agitând pancarte cu sloganuri "Stop AfD!" și "Inima…