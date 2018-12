Stiri pe aceeasi tema

- In arhivele din Dresda a fost descoprita legitimația de serviciu eliberata de Stasi (serviciul secret și poliția politica a fostei Republicii Democrate Germane) pe numele actualului președinte al Rusiei, Vladimir Putin, scrie Bild. Potrivit ziarului, legitimația pe numele maiorului Putin a fost eliberata…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko l-a acuzat pe omologul sau rus Vladimir Putin ca intentioneaza sa anexeze intreaga Ucraina si a facut apel cancelarului german Angela Merkel, in interviuri acordate publicatiilor din Germania, sa ofere asistenta Kievului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko le-a cerut joi tarilor membre NATO si in special Germaniei sa desfasoare nave in Marea Azov pentru a-i sustine tara in criza cu Rusia, relateaza AFP. "Germania este unul dintre aliatii nostri cei mai apropiati si speram ca tari din cadrul NATO sunt acum pregatite…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Președintele SUA, Donald Trump, a discutat cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, despre Tratatul INF și despre sancțiuni.

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a salutat deschiderea unei expozitii pe tema rasismului in orasul Dresda, in estul tarii, unde exista o puternica prezenta a fortelor de extrema dreapta si au avut loc frecvent proteste impotriva migratiei, transmite dpa. Steinmeier a vizitat joi expozitia…