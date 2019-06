Guvernul german a aprobat de la inceputul anului exporturi de peste un miliard de euro catre coalitia condusa de Arabia Saudita care duce un razboi in Yemen, conform unui document al Ministerului Economiei consultat de DPA. Documentul arata ca Berlinul a aprobat un total de 56 de acorduri in domeniul apararii intre 1 ianuarie si 5 iunie, inclusiv exporturi de 801,8 milioane de euro catre Egipt si exporturi de 26,1 milioane de euro catre Emiratele Arabe Unite. Din 2015, Arabia Saudita conduce o alianta de state arabe care se lupta cu rebelii houthi in Yemen. Din alianta fac parte si Egiptul si…