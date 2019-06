Germania a decis că este legală uciderea în masă a puilor de găină de sex masculin Milioane de pui de gaina de sex masculin sunt omorâți în fiecare an, asfixiați sau tocați: o practica criticata de catre cei care apara drepturile animalelor, dar considerata indispensabila de catre industria avicola pentru moment, din motive economice, și a carei legalitate a fost confirmata în Germania, relateaza AFP.

Curtea Constituționala a decis joi ca eliminarea puilor de sex masculin, în general tocați, respecta legea de protecție a animalelor, care prevede ca &"nicio persoana nu are dreptul sa provoace durere, suferința sau prejudicii animalelor, fara un motiv… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

