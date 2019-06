Germania a aprobat un nou pachet de legi privind imigranții și deportările Parlamentul german a aprobat vineri un pachet de șapte legi care conțin noi reglementari pentru persoanele care cauta azi, migrarea economica și deportare, relateaza site-ul agenției Dpa citat de Mediafax. Noile legi au scopul de a grabi procesul de deportare și sa se asigure ca astfel de ordine sunt implementate. Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a descris noul pachet de legi ca fiind un "moment decisiv în politica pentru imigranți". "Obligația de a parasi țara trebuie sa fie urmata chiar de parasirea acesteia", a declarat Seehofer. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

