Peste 30.000 de oameni au manifestat in circa 100 de orase din Germania, in semn de solidaritate cu comandanta navei Sea Watch si pentru a cere protejarea migrantilor salvati de ONG-uri in Marea Mediterana, relateaza AFP si dpa. La Berlin, circa 8000 de oameni au participat la un mars consacrat acestei cauze, iar la Hamburg 4000. 'Salvarile pe mare nu cunosc frontiere, la fel si solidaritatea noastra', le-a transmis Carola Rackete manifestantilor de la Berlin, adaugand ca 'iresponsabilitatea statelor europene' a fost cea care a determinat-o sa actioneze in felul in care a facut-o. Saptamana…