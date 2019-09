Germania: 14 răniți, după explozia unei tigăi la un târg culinar Paisprezece oameni au fost raniti duminica într-o explozie produsa în timpul unui târg culinar traditional organizat în regiunea Siegerland, din vestul Germaniei, a declarat un purtator de cuvânt al politiei locale, citat de dpa, scrie Agerpress.



Sase dintre raniti se afla în stare grava si au fost transportati pe calea aerului, cu un elicopter al serviciilor de urgenta, la spitale de specialitate din zonele Ruhr si Koln, a adaugat el. Politia - care a lansat o ancheta - suspecteaza ca grasimea aflata într-o tigaie a luat foc. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

