- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata seara, intr-o conferinta de presa la Poiana Brasov, ca la alegerile europarlamentare din 2019, obiectivul este un scor de peste 15%, pentru a avea sase membri in Parlamentul European.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat luni seara ca partidul pe care il conduce are sanse sa obtina un scor de 15% la alegerile europarlamentare de anul viitor, mentionand ca dupa acestea va decide daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei. "Eu cred ca la alegerile pentru…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, dupa ce deputatul PSD Catalin Radulescu l-a acuzat ca a lasat „sa se distruga Arpechim”, ca deputatului i-a fost frica sa discute cu...

- In ultima vreme, in spatiul public, a aparut informatia despre fostul prefect de Arges Gogu Davidescu ca ar vrea sa se inscrie in partidul fondat de Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna. Fostul prefect ne-a declarat ca nu a discutat cu nimeni de la Romania Impreuna pana acum, dar daca ar fi sa se…

- Parlamentul European a decis sa demareze procedura de activare a Articolului 7 pentru Ungaria, acuzata ca incalca regulile statului de drept. Cativa eurodeputati romani au fost de partea Ungariei, aratand sprijin pentru presedintele Viktor Orban. Printre acestia sunt Renate Weber, Norica Nicolai si…

- Partidul de extrema dreapta antiimigrationist din Suedia isi va dubla numarul de mandate in Parlamentul European in mai 2019, daca atinge scorul de 17,6 % din voturi, obtinut la alegerile nationale duminica trecuta, fapt ce a reprezentat un soc pentru

- Fostul premier belgian Guy Verhofstadt a anuntat duminica formarea unei noi miscari politice, alaturi de partidul presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, informeaza AFP preluat de agerpres.Victor Ponta il DISTRUGE pe Dragnea: mai scoate o POZA din arhiva negocierilor cu statul paralelIntr-un…

- Eurodeputata PSD Renate Weber anunta ca se inscrie in ALDE, partidul condus de Calin Popescu Tariceanu. Aceasta a fost aleasa in 2014 pe lista PNL, insa a demisionat din partid si a actionat ca independenta dupa trecerea PNL la PPE. In Parlamentul European, Weber activeaza in grupul ALDE."Dupa…