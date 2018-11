Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea s-a intrebat, duminica, in legatura cu protestele de sambata din Franta, unde sunt marii lideri ai UE care sa condamne violentele manifestatiilor de acolo, asa cum au facut in cazul Romaniei, in luna august.

- Deputații ALDE au votat, miercuri, in plen, alaturi de PNL in favoarea alegerii primarilor in doua tururi de scrutin. Proiectul de lege nu are susținerea PSD și primise raport de respingere in comisie. Vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, a declarat in plen ca parlamentarii partidului sau au votat…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, dupa ce deputatul PSD Catalin Radulescu l-a acuzat ca a lasat „sa se distruga Arpechim”, ca deputatului i-a fost frica sa discute cu...

- Decizia a fost luata miercuri dupa o intalnire a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul deputatilor PSD Daniel Suciu cu reprezentantii ALDE - Andrei Gerea si Toma Petcu."La rugamintea si la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reintalnit pentru a ne pune de acord asupra…

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea a lansat critici dure la adresa PSD dupa ce Liviu Dragnea a modificat fara consultari legea offshore. „Interesele sunt indreptate catre continuarea importurilor din Rusia și neinceperea lucrarilor din Marea Neagra”, a spus Andrei Gerea la Realitatea TV.Deputatul…

- Vicepreședintele ALDE, deputatul Andrei Gerea, a declarat luni ca nu susține ideea inființarii unei comisii parlamentare de ancheta a protestelor violente care au avut loc pe 10 august, in Piața Victoriei, pentru ca exista deja o ancheta in derulare la Parchetul General.