Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul spaniol Gerard Pique, fundasul echipei FC Barcelona, va deveni patronul clubului FC Andorra, acordul urmand sa fie anuntat in mod oficial in urmatoarele zile, anunta cotidianul "Diari d'Andorra". Tranzactia este efectuata prin intermediul companiei Kosmos, detinuta de internationalul…

- Gerard Pique (31 de ani) este pe cale sa devina patron in fotbal! Fundasul este pe cale sa cumpere clubul FC Andorra, grupare care este inscrisa in regiunea Catalunia si care partitica in Cupa Spaniei.

- Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, planuiește sa-l transfere in iarna pe Ousmane Dembele, atacantul de 21 de ani Barcelonei. Francezul Ousmane Dembele nu se acomondeaza la Barcelona, iar șefii catalanilor sunt nemulțumiți de problemele sale de comportament, dupa ce jucatorul nu s-a prezentat la…

- Camerele de filmat ale El Dia After Movistar au surprins cateva schimburi de replici intre Gerard Pique si Ernesto Valverde, in timpul partidei pierdute de Barcelona pe Nou Camp, scor 4-3, in fata lui Real Betis, informeaza Mediafax.Fundasul central al Barcelonei a luat decizia de a urca in…

- Camerele de filmat ale El Dia After Movistar au surprins cateva schimburi de replici intre Gerard Pique si Ernesto Valverde, in timpul partidei pierdute de Barcelona pe Nou Camp, scor 4-3, in fata lui Real Betis.

- Barcelona s-a deplasat la Milano, acolo unde va juca meciul din Champions League cu Inter (marți, de la ora 22:00). Gerard Pique a oferit faza zilei, fundașul catalanilor facand cunoștința cu oglinda autocarului din care cobora in timp ce se afla cu ochii in smartphone.

- Internationalul Arda Turan, fost la FC Barcelona, a avut o altercatie urmata de o bataie cu Berkay, un cantaret popular in Turcia, in urma caruia fotbalistul i-a spart nasul solistului, informeaza marca.com.

- Shakira și Gerard Pique infirma zvonurile privind o desparțire iminenta publicate de presa tabloida și au publicat o fotografie de la o cina romantica pe care au luat-o intr-un restaurant din Barcelona. Shakira si Pique au impartasit pe contul lor de Instagram imagini de la o cina romantica care a avut…