- 2 februarie este o zi importanta in familia lui Gerard Pique. Atat fotbalistul, cat si iubita lui, artista Shakira, isi sarbatoresc ziua de nastere. Fundasul Barcelonei a implinit azi 32 de ani, in timp ce cantareata a ajuns la varsta de 42 de ani.

- Japoneza Naomi Osaka a castigat zilele trecute Australian Open si de luni a devenit oficial noul lider mondial, pozitie ocupata pana acum de Simona Halep. Dar, tenismena e deranjata de o lege din Japonia care specifica faptul ca o persoana poate avea dubla cetatenie doar pana la...

- Echipa FC Barcelona, fara vedetele Lionel Messi, Luis Suarez si Gerard Pique, a fost invinsa la limita in deplasare, cu 2-1, de formatia Levante, intr-o partida din prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Spaniei la fotbal, disputata joi seara.

- Printre focurile de artificii ce vor fi lansate, cu siguranța, de organizatorii petrecerilor de Revelion din oraș, cel pregatit de municipalitatea locala promite sa se remarce atat prin grandoare, dar și prin durata. Aproximativ un sfert de ora vor putea admira barladenii ploile de lumina ce vor spinteca…

- Romania a cedat in fața Rusiei, scor 22-28, și va juca duminica in finala mica a Campionatului European de handbal feminin. "Tricolorele" au purtat tricouri speciale pe sub echipamentul oficial, prin care și-au aratat susținerea pentru Cristina Neagu, accidentata grav in meciul cu Ungaria, scor 29-31.…

- Romanii de pretutindeni care vin de 1 Decembrie in Orașul Marii Uniri, locul in care spiritul sarbatorii se simte mai bine ca oriunde, vor fi ospatați cu o masa populara la care vor fi servite, gratuit, 36.000 de porții de mancare. Surpriza pregatita de organizatori este ca, in acest an, oamenii vor…

- Cotidianul francez L'Equipe noteaza ca Gerard Pique (31 de ani) vrea sa se implice în fotbal si dupa ce renunta la cariera de fotbalist. Vrea sa cumpere o echipa de fotbal, dar acesta nu este singurul proiect pe care vrea sa-l initieze.

- Annegret Kramp-Karrenbauer, secretar general al CDU, se bucura de sprijinul a 38% din sustinatorii partidului, conform sondajului realizat pentru postul ZDF. Cine sunt rivalii? Principalii ei rivali, Friedrich Merz, fost lider al grupului parlamentar al CDU, si ministrul sanatatii,…