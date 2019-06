Stiri pe aceeasi tema

- "In mod normal, dosarul sau ar fi trebuit inchis. Eu consider ca Liviu Dragnea este nevinovat. Din pacate, exista o presiune uriașa pe justiție exercitata din toate direcțiile", a zis Calin Popescu Tariceanu la DC News.

- Un comisariat de politie situat la nord-est de Paris a trebuit sa fie inchis pentru public, duminica, din cauza unei 'invazii de purici' sau de 'plosnite', care au intepat mai multi functionari si au generat astfel conditii de lucru 'inadmisibile', au denuntat

- Un oficial al politiei din Franta a informat ca investigatorii considera ca un scurtcircuit este cauza cea mai probabila a incendiului de la catedrala Notre-Dame de Paris, scrie Associated Press.Oficialul, care a vorbit sub conditia anonimatului despre investigatia aflata in desfasurare, a…

- Greg Craig a fost inculpat de catre un juriu federal pentru ca a falsificat si a ascuns fapte, in mod intentionat, fata de unitatea insarcinata la Departamentul Justitiei cu agenti straini si pentru ca a dat declaratii false si vizand sa induca in eroare unitatea, a anuntat departamentul intr-un…

- Magistrații ICCJ arata ca Ludovic Orban a fost achitat definitiv in dosarul in care a fost acuzat ca a cerut bani de la un afacerist pentru campania electorala pentru PMB deoarece nu exista probe plauzibile care sa confirme acuzațiile DNA, iar declarațiile denunțatorului nu sunt suficiente, scrie…

- Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare intr-un nou dosar. Acuzatiile: represiune nedreapta in dosarul in care sunt anchetati procurorii de la DNA Ploiesti, Mircea Negulescu si Lucian Onea. Kovesi a declarat la iesirea de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, ca in timp ce studia…