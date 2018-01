Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea știe despre rivalitatea Angelinei Jolie cu Jennifer Aniston, ambele actrițe fiind soțiile celebrului Brad Pitt, iar acest triunghi amoros, Brad-Angelina-Jennifer, a reprezentat un punct de interes pentru moderatorul emisiunii Watch What Happens Live, Andy Cohen, care i-a adresat o intrebare…

- Nu s-a iubit in realitate nici cu Angelina Jolie si nici cu Jennfer Aniston, dar a facut-o in productii cinematografice. Prin urmare, Gerard Butler a putut sa compare modul in care saruta ambele si sa spuna care este mai priceputa.

- Vedeta americana de 42 de ani a surprins din nou la inceputul acestui an, dupa ce si-a facut aparitia la cea de-a 23-a editie a evenimentului Critics' Choice Awards. Acesta a avut loc in Barker Hangar din Santa Monica. Angelina Jolie a pasit pe covorul rosu intins pentru prestigioasele premii intr-o…

- La 42 de ani, Angelina Jolie ramane una dintre actritele cu o viata mai mult decat interesanta. Dupa o multime de suisuri si coborasuri, in viata personala, un alt aspect legat de ea ii face pe fani sa se ingrijoreze. Mai exact, Angelina apare ba radianta, ba ingrijorator de slaba si slabita.

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur n-a fost lipsita de surprize ori… intalniri neașteptate! Duminica noapte, cele doua mari rivale de la Hollywood au dat nas in nas. Vorbim despre Angelina Jolie, care și-a facut apariția pe covorul roșu al Globurilor de Aur la brațul fiului ei, și despre Jennifer…

- Fostele sotii ale lui Brad Pitt s-au confruntat duminica seara la Golden Globes si s-au ignorat intr-un mare fel. In momentul in care Jennifer Aniston a urcat pe scena sa prezinte un premiu, Angelina Jolie a preferat sa o ignore uitandu-se in alta parte. Foarte atenta la reactia Angelinei a fost Dakota…

- Antonio Conte a avut o reactie nervoasa dupa ultimele declaratii facute de Jose Mourinho. Portughezul a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca nu si-a pierdut pasiunea, chiar daca nu se manifesta ca un clovn pe marginea terenulu. Tehnicianul londonezilor n-a vrut ca mesajul lui Mourinho…

- CS Universitatea Craiova a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca l-a transferat pe mijlocasul Ovidiu Bic de la Gaz Metan Medias. In varsta de 23 de ani, Bic a semnat un contract valabil pe patru ani si jumatate cu gruparea de pe Ion Oblemenco. Suma de transfer a fost de 200.000 de euro, conform…

- Cele doua actrite au fost casatorite cu celebrul actor Brad Pitt si au participat rareori la aceleasi evenimente, dar in acest an vor inmana premiile castigatorilor la Golden Globe Awards, alaturi de prezentatorii Dame Helen Mirren si Emma Stone.

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au facut publice portretele oficiale ale cuplului. Fotografiile au fost realizate de celebrul fotograf Alexi Lubomirsk. Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markel, au facut publice portretele oficiale. Fotografiile au fost postate și pe contul oficial…

- Angelina Jolie si Brad Pitt, care au fost impreuna 12 ani si au reprezentat cel mai glorios cuplu al Hollywood-ului, s-au despartit in septembrie 2016. Actrita a cerut divortul „pentru binele familiei“, solicitand si custodia celor sase copii.

- „Se saruta tinerii – pe strazi, in bistrouri, pe paratepe, se saruta intr-una, ca și cum ei inșiși n-ar fi decat nite terminații ale sarutului... Se saruta, aaah, se saruta tinerii pe strazi, printre mașini, in sali de cinematograf, in autobuze, se saruta cu disperare, violent, ca și cum la capatul…

- Regele Mihai I, un destin apropiat de aviație. IMAGINI DE COLECTIE Puțini știu ca Regele Mihai I a fost pasionat de aviatie, un „artist“ al domeniului, dupa cum il caracteriza Regina Ana. Dupa ce a fost forțat sa abdice și sa plece în exil, Regele Mihai, care avea brevet de pilot înca…

- Castigator iUmor 2017:Dupa un sezon plin de emotiiA si pentru concurenti, darA si pentru juriulA „iUmor”, cel de-al patruleaA A sezon al emisiunii s-a terminat, iar castigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum si a votului telespectatorilor, Ana Maria Calita.

- In fiecare an The Hollywood Reporter le omagiaza pe femeile care au avut contribuții importante in domeniul showbiz-ului american, iar in acest an la eveniment a fost prezenta și Angelina Jolie. La evenimentul „Women In Entertainment Breakfast 2017”, care a avut loc pe 6 decembrie, Angelina Jolie a…

- Pozele cu o tanara in varsta de 19 ani din Iran care doreste sa arate ca Angelina Jolie au socat o lume intreaga! Se pare, insa, ca totul ar fi fost doar o farsa, imaginile fiind rezultatul machiajului și a Photoshop-ului

- O adolescenta din Iran a ajuns sa fie comparata cu Tim Burton, personajul principal din filmul "Corpse Bride". Toate astea dupa ce Sahar Tabar si-a facut 50 de operatii la medicul estetician din dorinta de a arata la fel ca actrita ei preferata, Angelina Jolie. Tanara e vedeta pe internet, iar pe pagina…

- Sahar Tabar, o tanara in varsta de 19 ani, și-a facut peste 50 de operații estetice pentru a semana cu Angelina Jolie.Tanara a declarat ca a fost la dieta luni de zile pentru a-și menține greutatea "ideala": 40 de kilograme, scrie Antena3.ro.

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP. "Sunt foarte încântat", a mai spus Harry,…

- S-a alaturat distribuției de la “Fructul oprit”, iar acum traiește una dintre cele mai mari provocari profesionale! In noul serial care va incepe in curand la Antena 1, Conrad Mericoffer interpreteaza un personaj care are de ales intre o poziție financiara buna și iubirea vieții sale. Tanarul a inceput…

- „Am cerut arhitectilor sa gaseasca acele concepte care nu paraziteaza ce este valoros aici dar si care sa adauge plus valoare astfel incat sa se vada amprenta generatiei prezente pe acest oras”, a transmis miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, viceprimarul Mircea Malan. Arhitecții…

- Angelina Jolie este plina de surprize in ultima vreme. Din ce in ce mai fermecatoare și mai prezenta in spațiul public de la desparțirea de Brad Pitt, actrița impresineaza cu fiecare apariție la vreun eveniment. Așa ca, prezența sa la una dintre cele mai importante ceremonii de premiere a filmului,…

- Fondatoarea Complexului de mestesuguri populare "Arta Rustica", Ecaterina Popescu a fost eroina emisiunii In Prim Plan, cu Marcela Dedin. Mesterul popular a marturisit ce mesaje transmit din generatie in generatie covoarele basarabene.

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, scrie Mediafax.ro.

- Cuplul de actori Jennifer Aniston și Justin Theroux sunt in așteptarea primului lor copil cu ajutorul unei mame surogat, scrie realitatea.net.Au existat mii de zvonuri privind faptul ca Jennifer Aniston (48 de ani) ar putea deveni mama. De data aceasta ar putea fi insa adevarat.

- Cristina Ich a facut public un mesaj dur la adresa "Don Juanilor" de Bucuresti care isi petrec noptile prin cluburi exclusiviste, unde beau sampanie scumpa si in boxe se aud versurile imnului tarii noastre, iar ei nu le stiu. Angelina Jolie de Romania, cum mai este cunoscuta, a fost inspirata de un…

- Ne-am obisnuit sa o vedem mereu imbracata in negru, dar Angelina a atras toate privirile la un eveniment la care a participat recent. Actrita a renuntat la tinutele sumbre si a optat pentru o rochie intr-o culoare aprinsa.

- S-a antrenat in conditii extreme si a deprins cele mai performante tehnici de lupta, iar acum superiorii il numesc "Viitorul general". Vorbim despre primul absolvent moldovean al Academiei Militare "West Point" din Statele Unite ale Americii.

- Cunoscutul actor american Brad Pitt este din nou indragostit. Iar tanara actrița britanica Ella Purnell, in varsta de 21 de ani, ar fi noua sa iubita, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.

- Cunoscutul actor american Brad Pitt este din nou indragostit. Iar tanara actrița britanica Ella Purnell, in varsta de 21 de ani, ar fi noua sa iubita, relateaza online ziarul spaniol La Vanguardia.

- Brad Pitt, 53 de ani, are o relație cu mult mai tanara actrița Ella Purnell, in varsta de 21 de ani. Mai surprinzator nu este faptul ca pe cei doi ii desparte o diferența de varsta de peste 30 de ani, ci ca Ella Purnell seamana foarte bine cu fosta soție a lui Pitt, Angelina Jolie. De fapt,…

- Presa mondena a difuzat astazi mai multe fotografii care-l are in prim plan pe Cornel Galeș, soțul regretate Ileana Ciuculete. Acesta a fost surprins de catre paparazzi de la Click in timp ce se saruta cu o doamna despre care Galeș susține ca este una dintre persoanele cu care are o relație strict profesionala

- Umbla vorba pe la Hollywood ca Brad Pitt și-a refacut viața amoroasa dupa separarea de acum un an de actrița Angelina Jolie, mama celor șase copii ai lui. Culmea e ca noua lui cucerire ar fi nimeni alta decat versiunea mai tanara a fostei sale soții. Intre Brad Pitt și Ella Purnell sunt 32 de ani diferența…

- Brad Pitt se pare ca si-a gasit alinarea dupa un divort devastator de celebra Angelina Jolie, cu care a fost casatorit timp de 12 ani. La o perioada destul de indelungata de la divort, se pare ca actorul de la Hollywood iubeste din nou.