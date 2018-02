Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea întrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata în…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația tricolora numara 28 de sportivi și 27 de oficiali. Raluca Stramaturaru a reușit cel mai bun rezultat, locul 7 in proba de sanie. Romania in concurs pe 23 februarie. 13,15 biatlon: stafeta masculina (4×7,5 km; TVR2, TVR HD, Eurosport 1) – Cornel Puchianu,…

- „In cadrul evenimentului vor putea afla informatii in premiera despre programe de studiu, taxe, burse sau oportunitati de dezvoltare direct de la cele peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari precum Italia, Germania, Grecia, Belgia, SUA, Elvetia sau Franta. Cei interesati sa…

- Echipa GREAT (Global Research and Analysis Team) de la Kaspersky Lab a publicat o prezentare generala a activitații gruparii Sofacy (cunoscuta și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear) în 2017, pentru a ajuta organizațiile din întreaga lume sa înțeleaga mai bine și sa se protejeze…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre acest subiect și a atras un semnal de alarma. "Acum este mare caz..., mare știre..., breaking news... ca “nesimțiți aștia de parlamentari, parveniții aștia... și-au tras 800 de lei la salariu”.…

- Vremea continua sa ne surprinda. A fost cea mai calduroasa zi de februarie din ultimii ani, cu temperaturi record de pana la 21 de grade Celsius. Pe litoral, s-a deschis deja sezonul. Sunt turisti veniti cu cortul care au facut baie in mare ca intr-o zi de vara autentica. In cealalta jumatate a tarii,…

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Vremea se afla intr-un proces de schimbare de temperatura. Potrivit meteorologilor, se va simți o incalzire accentuata in toata tara, iar temperaturile pot urca pana la 14-15 grade in Bucuresti. In sud se vor atinge chiar 16 grade.

- Mai multe animale au fost gasite inghețate in Kazahstan din cauza temperaturilor extrem de scazute. Meteorologii au anunțat temperaturi de -56 de grade. In fotografiile postate pe internet se poate observa cum un caine a murit inghețat in timp ce alerga prin zapada.

- Miercuri dimineața, in Moldova, a fost inregistrata cea mai scazuta temperatura a anului, -20,3 grade Celsius. Potrivit Administrației Naționala de Meteorologie aceasta temperatura s-a resimțit la Negrești in județul Vasliu, in jurul orei 9 dimineața. Locuitorii din Moldova au avut parte de o dimineața…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Ziua Unirii Principatelor Romane, 24 ianuarie, a fost stabilita prin lege ca fiind zi nelucratoare. Cele 14 zilele – sarbatori legale, zile nelucratoare care se acorda in Romania, in 2018, sunt, in ordine cronologica: 1 și 2 ianuarie, luni și marți, primele doua zile din an…

- In cursul nopții de duminica spre luni și in prima jumatatea a zilei de luni temporar vor fi precipitații, la inceput sub forma de ploaie și lapovița, apoi in special sub forma de ninsoare, potrivit ANM. Meteorologii anunta ca se va depune strat nou de zapada care va masura in medie 6...8 cm, izolat…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Scolile si gradinitele din mai multe orase siberiene si-au închis portile din cauza unui ger deosebit de aspru.Temperaturile au atins în unele zone minus 62 de grade, valori neobisnuit de mici chiar si pentru o regiune unde iernile geroase sunt comune. În regiunea Iacutia,…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Meteorologii au avertizat, vineri, ca exista risc insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde este cel mai mare strat de zapada din judet, de 111 centimetri.

- Pentru mai multe regiuni din Alpi, meteorologii au emis alerte de avalanșa. Mii de turiști sunt blocați in stațiuni de schi de lux din Italia, Franța și Elveția din cauza ninsorilor puternice.

- Ziua de duminica a adus la Lugoj si imprejurimi o temperatura record. Daca in toata zona de vest a tarii au fost inregistrate valori care au depasit 12-13 grade Celsius, la Lugoj de Sfantul Ion a fost o temperatura rara pentru luna ianuarie. Meteorologii sustin ca mercurul din termometre a urcat pana…

- Mini-SUV-ul produs la Craiova se va vinde in Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. In Europa, vanzarile din noua versiune EcoSport produsa la Craiova vor lua startul in partea a doua a lunii ianuarie. Prețul de tranzacționare difera de ...

- Stela Enache, cea care in anii 80 umplea salile de spectacole și ridica in picioare publicul cu melodii celebre ca Ani de liceu, Diminețile mele sau Tangoul de demult, va implini, pe 24 ianuarie, varsta respectabila de 68 de ani și nu putem sa trecem cu vederea cat de bine arata artista și cu ce condiție…

- Tenismenii spanioli Fernando Verdasco si Feliciano Lopez, ambii capi de serie, 7, respectiv 8, au fost eliminati miercuri in optimile de finala ale turneului ATP de la Doha, dotat cu premii totale de 1.286.675 dolari. Fernando Verdasco a fost invins in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-4, de rusul…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- O noua linie de telecabina care urca pana pe cel mai inalt varf din Germania, Zugspitze, situat in Alpii Bavarezi, a intrat in functiune incepand de joi dupa, terminarea lucrarilor care au durat doi ani si jumatate de pe santierului situat la cea mai mare altitudine din aceasta tara, informeaza joi…

- Linia de telecabina doboara trei recorduri mondiale pentru un sistem de transport pe cablu pendular. Pe de o parte, masurand 127 de metri inaltime, stalpii sai de sustinere din otel sunt cei mai inalti utilizati pentru acest tip de mijloc de transport. Apoi, la cei 1.950 de metri acest sistem va avea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- MAE pune la dispoziția romanilor „Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017”, care conține recomandari in cazul calatoriilor in afara țarii și informații de interes pentru cele mai frecventate destinații turistice din aceasta perioada, potrivit unui comunicat de presa. „Ghidul de calatorie…

- Polonia, Ungaria și Cehia nu intenționeaza sa treaca la moneda unica europeana. Anunțul a fost facut de catre o sursa la Bruxelles in ajunul Summitului liderilor țarilor Uniunii Europene pentru dezbaterea situației in spațiul comunitar, preconizat pentru 14-15 decembrie, comunica RIA Novosti. In prezent,…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Iarna înca se arata a fi blânda. Dupa un sfârsit de saptamâna relativ friguros, saptamâna urmatoare va fi determinata de temperaturi pozitive, cer variabil, ploi si izolat lapovita, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Delegația PSD din Parlamentul European se remarca prin apropierea de centrul consensului politic din grupul S&D, fapt ce confirma rolul tot mai important al europarlamentarilor romani in cadrul acestei familii politice, arata o analiza recenta realizata de VoteWatch Europe. Eurodeputații PSD…

- Inspectorii antifrauda fiscala din ANAF au identificat o firma care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu total de 11.600.000 de lei in perioada 2016-2017, prin efectuarea de livrari intracomunitare fictive cu produse electronice, electrocasnice si accesorii in valoare totala de 58.400.000 lei,…

- Începe minivacanța, iar mulți locuitori ai județelor Constanța și Tulcea vor participa mâine, 1 decembrie, la paradele militare organizate în orașele dobrogene. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea în urmatoarele zile în Dobrogea va fi în…

- Zitec, unul dintre principalii producatori locali de aplicatii online, anunta inaugurarea oficiala a sediului din Brasov, unde in prezent activeaza sase persoane, urmand ca in perioada urmatoare compania sa extinda echipa cu inca 20 de specialisti in software si digital marketing, pe toate nivelurile…

- În acest an de Craciun și revelion nu ne vom bucura de zapada. Meteorologii prognozeaza timp posomorât cu lapovița pentru luna decembrie. Temperatura aerului va avea valori medii lunare apropiate de norma de 0 grade ziua. Vremea va fi calda. La sfârșitul anului curent,…