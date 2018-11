Stiri pe aceeasi tema

- Ger și viscol extrem saptamana viitoare. Prognoza meteo 26 noiembrie-2 decembrie. Vremea saptamana viitoare va avea episoade de ger, ninsori abundente și viscol. Meteorologii anunța temperaturi minime de - 14, - 15 grade Celsius.

- Vești bune de la meteorologi. Vremea se va incalzi in perioada urmatoare, conform ultimei prognoze meteo emise de ANM, care vizeaza finalul lunii noiembrie, dar și primele zile din luna decembrie. In perioada 24 – 27 noiembrie sunt așteptate temperaturi de pana la 10 grade Celsius, dar și precipitații…

- Meteo 17 noiembrie 2018. Prognoza meteo pentru sambata, 17 noiembrie, anunta frig si precipitatii sub forma de ninsori, lapovita si ploaie,in toata tara. Vremea in Bucuresti va aduce ninsori pe timpul noptii si temperaturi cuprinse intre 4 si -3 garde Celsius.

- Meteorologii anunta ca vremea se raceste saptamana viitoare, cand temperaturile se vor incadra intre 13 si 21 de grade. Joi va fi cea mai rece zi din saptamana, cu temperaturi situate in intervalul 3-13 grade Celsius. Totusi, nu vine iarna, ci dimpotriva, de vineri valorile vor creste din nou, peste…

- In urmatoarele zile, vremea se schimba radical! Incepand cu 21 octombrie, ploile vor pune stapanire pe țara. De asemenea, la sfarșitul saptamanii, un val de aer rece patrunde in Romania, iar temperaturile scad semnificativ. Meteorologii au anunțat prognoza pe doua saptamani, pentru perioada…

- Meteorologii prognozeaza ca urmatoarele doua saptamani vor fi diferite atat din punct de vedere climatologic, cat si al precipitatiilor, cu valori termice maxime de 23 - 24 grade Celsius, in primul interval, respectiv mai scazute si cu pana la 10 grade in unele regiuni, in cel de-al doilea, reiese…

- Meteorologii au publicat prognoza pe o luna, perioada 24 septembrie – 22 octombrie 2018. Saptamana care urmeaza vine cu o racire accentuata și cu ploi abundente. Vremea pe o luna 24 septembrie – 22 octombrie Ploi abundente și temperaturi sub ceea ce e normal pentru aceasta perioada. Este anunțul meteorologilor…