- Vreme frumoasa ne asteapta in acest weekend de octombrie. Astazi, sunt prognozate maxime de pana la 20 de grade Celsius in raioanele din nordul țarii. In centru, temperatura va oscila intre 18 și 21 de grade, iar in sud - intre 19 și 22 de grade.

- Astazi cerul va fi variabil. Vantul va sufla din Sud-Vest slab la moderat. La Briceni si Soroca se așteapta 14 grade. La Balti vor fi 15, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol sunt prognozate sunt prognozate 17 grade. La Leova vor fi 18.

- Vremea in București din 20 septembrie, chiar de Ziua Bucureștiului, va ține cu cei care il sarbatoresc. Prognoza meteo anunța temperaturi ridicate care pot atinge chiar și 30 de grade Celsius.

- Vremea va fi în general calda în intervalul 10-16 septembrie. Maximele vor atinge, în cea mai mare parte a țarii, valoarea de 26 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor scadea ușor, mai ales la finalul saptamânii.

- PROGNOZA METEO. Toamna a venit cu vreme calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara in Campia Romana și in Campia de Vest. In ultima zi a saptamanii nu lipsesc nici furtunile.

- Saptamana care vine debuteaza cu instabilitate atmosferica accentuata. Astfel, in prima jumatate a saptamanii ne putem aștepta la averse si furtuni, iar temperaturile nu vor mai depași 30 de grade Celsius. In cea de-a doua parte a saptamanii revine soarele, așa ca week-end-ul va fi cu siguranța unul…

- Vremea va fi deosebit de calda in urmatoarea saptamana, in judetul Alba. Mercurul in termometre urca pana la valor de 33-34 de grade Celsius. Vor mai fi sanse de furtuni doar luni, in rest va fi mai mult soare. Temperaturile vor urca treptat pana vineri, cand se anunta cea mai calduroasa zi a saptamanii,…

- Astazi in toata țara cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab. La Briceni vor fi 27 de grade Celsius, iar la Soroca și Balți cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 29 de grade, iar la Tiraspol, Leova și Comrat 31 de grade Celsius.