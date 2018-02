Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii recomanda populatiei ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru...

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, continua seria criticilor la adresa mijlocașului Olimpiu Moruțan, jucator care aparține de FCSB și care joaca la echipa lui Costel Enache pana la vara. Itfime a criticat din nou modul in care Moruțan se pregatește și joaca de cand a semnat cu FCSB…

- Observați încalcarea normelor deontologice la prescrierea medicamentelor? Semnalați aceste cazuri! Este îndemnul Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, care a lansat un numar de telefon la care pot fi facute reclamațiile: 022-72-10-10. Masura vine dupa reținerea…

- Dupa 2 ani de la scandalul Hexipharma nu s-a schimbat nimic esențial nici in ceea ce privește controlul infecțiilor nosocomiale și nici in cea ce privește verificarea substanțelor folosite pentru dezinfecție. Ministerul Sanatații ori doarme pe el, ori știe și nu face nimic cu buna știința. Fara idealisme…

- Ea a explicat ca aceasta agentie ar urma sa fie sub patronajul MS si va aduna toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ''Agentia de date inseamna sa aduni toate datele care astazi se afla la diversi colaboratori. (...) Aceasta agentie ar fi sub patronajul…

- O mie de doze de imunoglobulina au ajuns in tara luni dimineata, acestea urmand sa fie distribuite catre spitale. Ministerul Sanatatii anunta ca vor mai fi aduse prin Unifarm alte 600 de flacoane de imunoglobulina.

- Ministerul Sanatatii face apel pentru vaccinarea impotriva virusului gripal, dupa ce opt persoane au murit din cauza gripei. Specialistii atrag atentia ca la nivel european este epidemie, iar cea mai eficienta metoda de prevenire este imunizarea.

- Ministerul Sanatatii are in vedere extinderea numarului centrelor de referinta in tratarea bolilor rare, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Sorina Pintea, informeaza Agerpres. “Avem o preocupare principala in acest sens. Am vrut sa dau un semnal pentru ...

- UPDATE: In plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, echipa viitorului premier Viorica Dancila a intrunit majoritatea voturilor, urmand ca in cursul serii de luni, Cabinetul sau sa depuna si juramantul. Sorina Pintea, propunerea pentru portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica…

- Al patrulea deces din cauza gripei din acest sezon. Un barbat de 40 de ani din Iași, care a fost diagnosticat cu gripa, a murit. El nu era vaccinat impotriva gripei. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a realizat raportul privind morbiditatea prin infectii respiratorii…

- Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) sustine ca cel putin 9.000 de pacienți cu hepatita C care au solicitat tratament au fost ignorați de autoritați in 2017. POtrivit unui comunicat al fundatiei, in tara noastra sunt tratați numai bolnavii diagnosticați cu hepatita…

- O femeie de 40 de ani din Botosani a decedat din cauza gripei. Femeia avea și diabet și nu fusese vaccinata antigripal. Inițial, s-a tratat acasa. Cand starea i s-a agravat, s-a dus la spitalul Județean. A fost internata in secția de terapie intensiva, dar medicii n-au mai putut sa o salveze. Femeia…

- Ministerul Sanatatii (MS) a solicitat, luni, directiilor de sanatate publica sa ia toate masurile pentru rezolvarea situatiilor speciale cauzate de conditiile meteorologice nefavorabile. Oficialii ministerului au cerut evaluarea numarului de bolnavi care necesita transport in vederea efectuarii dializei,…

- Sangele se incadreaza intr-una dintre cele patru grupe - A, B, AB si 0 – determinate de tipul antigenelor, adica al proteinelor de pe suprafata hematiilor ce pot determina reactii din partea sistemului imunitar. Prezenta sau absenta unor anumite tipuri de antigen pe suprafata eritrocitelor determina…

- Ministerul Sanatații recomanda vaccinarea antigripala. Ministrul Florian Bodog spune ca vaccinurile sunt gratuite și sigure, ele fiind disponibile in cabinetele medicilor de familie din țara noastra. Avand in vedere evolutia sezonului epidemic de gripa, care in acest an a debutat mai tarziu fata de…

- Vaccinarea antigripala prin intermediul cabinetelor de medicina de familie continua si in ianuarie. Ministerul Sanatatii a solicitat astazi directiilor de sanatate publica sa intensifice activitatea de vaccinare antigripala a persoanelor cu risc crescut de imbolnavire. Gripa a produs deja doua decese…

- Un adolescent de 15 ani din județul Salaj a murit din cauza gripei, anunța Centrul Național de Supraveghere și Control a Bolilor Transmisibile. Acesta este al doilea deces cauzat de gripa dupa ce autoritațile medicale din București au confirmat decesul unei femei in varsta de 69 de ani. Un adolescent…

- Secretarul general de stat la Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gilca, spune ca instituția va raspunde celor 98 de femei care au semnat o petiție și au dezvaluit adevarate drame din perioada in care fie au trebuit sa fie sa intrerupa sarcina, fie sa aduca pe lume un copil.

- Spitalul Clinic Județean de Urgența Brașov este unul dintre cei 24 de beneficiari ai unor aparate moderne de Rezonanta Magnetica (RMN), achiziționate dintr-un imprumut de 250 milioane euro de la Banca Mondiala, informeaza Ministerul Sanatatii. Semnarea contractelor pentru achizitia a 14 echipamente…

- Un centru care asigura asistenta sociala si medicala specializata, ingrijire la domiciliu si consiliere pentru 35 de varstnici din comuna Plopis functioneaza la Iaz, gratie unui proiect finantat in cadrul unui grant elvetian. Proiectul, implementat de administratia locala din Plopis si Asociatia Pro-Vita…

- USR vrea sa elimine practica „plicului pentru medic”, potrivit unui proiect de lege care prevede ca pacientul poate oferi donatii doar unitatii sanitare unde a fost ingrijit, nu si medicilor, urmand ca donatiile primite sa fie afisate lunar pe o pagina web creata de Ministerul Sanatatii.

- Blocul operator de la Spitalul Județean de Urgența Bacau va fi modernizat cu fonduri de la Ministerul Sanatații și Compania Naționala de Investiții (CNI). Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean Bacau, a declarat ca investiția va fi de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Criza de nervi a unui medic de garda Scene incredibile la Spitalul din Baicoi. Un medic de garda a fost filmat in timp ce rupea fișa unei paciente trimise de Spitalul Județean din Ploiești, cu recomandare de internare in unitatea din Baicoi. Doctorita, care era de garda, refuza internarea ca „nu ii…

- Saptamana aceasta, medicii de familie au anunțat ca nu mai acorda retete gratuite si compensate si nici trimiteri catre specialisti pana ce Ministerul Sanatații nu le va auzi și nu le va rezolva din cerințele pe care le au.

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Unele categorii de cetațeni vor putea ieși la pensie, odihna bine meritata, cu 10 ani mai devreme, decit de obicei Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale propune revizuirea listei profesiilor cu condițiile de munca deosebit de daunatoare și dificile. In total, lista include aproximativ o…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- In Moldova se nasc tot mai putini copii. Fiecare a patra femeie de varsta fertila, care are intre 15 si 49 de ani, nu a adus pe lume niciun bebelus, intre 2004 si 2014, arata datele celui mai recent recensamant al populatiei.

- In vremea cand era Dumnezeul urologiei romanești și a transplantului renal, profesorul Mihai Lucan (foto1) și-a plasat oamenii in funcțiile cheie. Pe cumnatul sau l-a impus secretar de stat in Ministerul Sanatații, in perioada guvernarii democrat liberale, iar pe unul dintre medicii clujeni de la Institutul…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Propunere USR: Pacientii sa faca donatii doar unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii…

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti. Donatiile vor fi…

- Vești bune pentru pacienții cu arsuri grave! Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul pacienților cu arsuri grave. Astfel, in cadrul programului de acțiuni prioritare (AP-ARSURI) se…

- Mihai Balașa a primit o veste crunta din partea medicilor dupa accidentarea suferita in meciul cu FC Botoșani. Fundașul roș-albaștrilor va reveni la antrenamente abia dupa 1 februarie, anunța Fanatik. Acest lucru inseamna ca Balașa va rata cele doua cantonamente ale celor de la FCSB, la Belek și la…

- Dupa ce acum o saptamina Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale venea cu propunerea ca zilele de 8 martie si 1 mai sa fie lucratoare in schimbul unei minivacante in perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, astazi s-a renuntat la acest proiect. Potrivit ministrului Stela Grigoraș. proiectul a…

- Primul caz de gripa din acest sezon a fost inregistrat in raionul Rascani. Potrivit medicilor de la Centru National de Sanatate Publica, pacientul a fost tratat acasa.Gripa este o boala acuta si foarte contagioasa.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu avertizeaza ca mult blamata taxa clawback este singura metoda prin care statul roman a tinut sub control cheltuielile pe medicamente, iar aceasta aduce la bugetul de stat peste 80 milioane de euro pe trimestru, spunand ca s-a intamplat ceea ce a prevazut…

- Avand in vedere programul de monitorizare a infecțiilor respiratorii si a gripei, precum și necesitatea asigurarii protejarii populației expuse la risc crescut de a face gripa și complicații ale acesteia, Direcția de Sanatate Publica Alba informeaza populația județului ca, pentru sezonul 2017-2018,…

- Cartea de condoleante deschisa la Alba Iulia este imbracata in catifea, iar pe ea este scrisa data la care a murit Regele Mihai, 5 decembrie. Deasupra ei se afla o fotografie a Majestatii Sale, iar in partile laterale sunt puse flori, lumanari si un drapel cu insemnele regalitatii. …

- La inceputul acestei saptamani, Ministerul Sanatatii a anuntat ca a incheiat contractul cu castigatorul licitatiei privind achizitionarea de vaccin antigripal, livrarea urmand sa se faca direct in teritoriu, la direcțiile de sanatate publica. Astfel, s-a precizat ca in Prahova vor ajunge 43.465…

- Managerul Spitalului de Urgența Floreasca a demisionat luni din funcție. Claudiu Ștefan Turculeț fusese numit in funcție in 2016. Claudiu Ștefan Turculeț a cerut incetarea contractului de munca „din motive personale”, scrie HotNews.ro . Turculeț, care este medic primar chirurg și conferentiar universitar,…

- Globurile multicolor, ghirlandele si decoratiunile stralucitoare sunt la mare cautare in aceasta perioada. Cei care vor sa-si impodobeasca Pomul de Craciun intr-un mod inedit au luat cu asalt pietele si magazinele din Capitala.

- In saptamana de supraveghere epidemiologica cuprinsa intre 21 noiembrie – 27 noiembrie, s-a atestat o creștere a cazurilor de infecții respiratorii acute cu 14,4% in comparație cu aceeași perioada din sezonul precedent. Peste 450 de oameni au fost internați in spitalele din țara din aceasta cauza.

- Evenimentul a avut loc la Libraria și cafeneaua R&R, dupa ce cartea fusese prezentata, in premiera, in cadrul Targului de Carte Gaudeamus de la București. Dubla dimensiune Eroul lui Szekely Ervin a fost nevoit sa invete, din primii sai ani de viata și pana in prezent — in familie,…

- Iata ce scrie Otilia Țiganaș pe blogul personal: "Reclama care ia medicii de familie drept idioți. “Cereți doctorului de familie… cutare vaccin!” Pai, hai sa va zic o treaba. Nu-i nevoie sa ne ceara nimeni nimic, fiindca nici noi nu suntem chiar cretini, ca sa lucram numa daca…