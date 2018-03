Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM au emis noi avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza întreaga suprafața a țarii.COD GALBEN -Interval de valabilitate: 28 februarie, ora 11.00 – 02 martie, ora 20.00Valul de frig va persista și se va intensifica…

- Meteorologii au prelungit avertizarea de ger insotit de ninsori pana vineri seara, ora 20.00. 13 judete sunt sub cod galben de ger, restul fiind sub cod portocaliu, cu temperaturi care vor cobori chiar si la - 25 de grade Celsius.

- Cele mai noi avertizari de ninsoare și viscol expira miercuri seara, dar in ceea ce privește temperaturile scazute, meteorologii nu au vești prea bune. Avertizarile de ger au fost prelungite.

- Meteorologii au prelungit avertizarea privind codul portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade. Valul de frig din toata tara se mentine pana vineri la ora 20.00. 27 de judete si Capitala se afla…

- Administrația Naționala de Meteorologie a extins codul portocaliu de temperaturi foarte scazute, atat noaptea, cat și ziua. Astfel, incepand de astazi, de la ora 11.00 și pana vineri, 2 martie, ora 20.00, in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, gerul va fi persistent in cea mai…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Judetul Vaslui se afla sub atentionare de cod galben de ninsori si viscol Foto: Arhiva. Este foarte frig la Vaslui în aceasta dimineata, termometrele indica -12 grade Celsius, iar vântul sufla cu 40 km/ora spulberând zapada. Specialistii spun ca temperatura resimtita…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben și portocaliu de ger, care afecteaza toata țara.COD GALBEN - Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10Valul de frig va cuprinde treptat toata țara și va fi în intensificare,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționaari de cod galben și cod portocaliu de vreme rea, pana marți seara. COD GALBEN pana marți, 27 februarie, ora 20 Ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului și viscol Din dimineața zilei de luni, 26 februarie, aria ninsorilor se va…

- Maine, in toata tara cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab din durectia nord-est. La Briceni si la Soroca se vor inregistra minus 10 grade Celsius. La Balti si Orhei mercurul din termometre va indica pana la minus noua grade.

- In zilele cu ger, Ministerul Sanatatii recomanda populatiei sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii si sa consume alimente bogate in proteine, fructe si legume. In cazul…

- Avertizare cod galben de frig emisa de Administratia Nationala de Meteorologie a in vigoare duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. De asemenea, de luni va fi in vigoare o atentionare…

- ALERTA METEO. TEMPERATURI de -30 grade. Ger naprasnic in toata tara si ninsori viscolite ANM a emis o avertizare meteo cod galben si cod portocaliu de ger cumplit pentru intreaga tara. Frigul naprasnic va pune stapanire pe toate regiunile timp de patru zile. Meteorologii au emis o avertizare cod galben…

- Romanial va avea parte de scazderi de temperatura extrem de scazute care vor ajunge la minus 22 de grade, iar MAI a transmis recomandari pentru perioada de valabilitate a codurilor portocaliu și galben. In atenția echipajelor SMURD sunt zonele cunoscute ca fiind frecventate de persoanele fara adapost,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, inclusiv judetul Botosani, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si care intra in vigoare luni dimineata. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra si minus 22 de…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben si cod portocaliu de ger, pentru urmatoarele cinci zile. Temperaturi minime se vor incadra intre minus 22 și minus 12 grade. COD GALBEN Interval de valabilitate: 25 februarie, ora 03 – 01 martie, ora 10 Fenomene vizate: val de…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a transmis ca toate judetele vor fi sub Cod galben, respectiv Cod portocaliu de ger. Codul galben intra in vigoare sambata noapte, de la ora 3.00, si va afecta regiunea de nord si nord-vest. Codul Portocaliu va intra in vigoare incepand din 26 februarie,…

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori abundente si viscol in mare parte a tarii, incepand de marti seara, pana joi la pranz. Potrivit meteorologilor, se va depune un strat consistent de zapada in mai multe judete din tara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca temperaturile vor scadea usor in weekend, de la 9-10 grade la 1-4 grade. Duminica vor incepe ninsorile, urmand sa se depuna in Muntenia si vestul Dobrogei un strat de 5-10 centimetri de zapada, iar in Bucuresti intre 3 si 5 centimetri.

- Experimentul se petrece intr-un laborator, la Universitatea Tehnologica din Cracovia. Aceasta "Capsula a frigului" are 200 de metri patrati, este plina cu zapada, iar echipamentele sunt in stare sa imite vantul. Lumina functioneaza asemenea celei naturale, scazand treptat in intensitate la apropierea…

- Cazul ingrijitoarei de la o gradinita din Gorj, careia i s-a spus ca dupa o luna de munca nu doar ca nu va fi platita, dar trebuie sa mai vina si cu trei lei de acasa, nu a clintit niciun muschi pe fata Liei Olguta Vasilescu, ministrul care a r...

- Astazi, in nordul si centrul tarii va ninge, iar maximele vor ajunge pana la cinci grade Celsius. La Briceni si Soroca se vor inregistra zero grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei vor fi doua grade Celsius, iar la Tiraspol termometre vor indica plus trei grade.

- Meteorologii au emis sambata noi atentionari cod portocaliu si cod galben de vant si ninsori pentru zona de munte din 22 de judete din tara, in timp ce pentru alte sase este in vigoare o avertizare cod galben de vant si ploi.

- Șoferii sunt sfatuiți sa circule cu mare grija pe drumurile din vestul țarii. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca județele Timiș și Arad sunt, in aceasta dimineața, sub cod galben de ceața. Avertizarea meteo este valabila pana la ora 11.00, pentru zonele joase din cele doua județe. Meteorologii…

- Noaptea de marti spre miercuri a fost cea mai geroasa din aceasta iarna. Mercurul termometrelor s-a oprit la minus 19,1 grade Celsius in municipiul Suceava, dar cea mai coborata temperatura a fost la Radauti, minus 21,3 grade Celsius.Nici in noptile urmatoare temperaturile nu vor creste prea mult ...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ceata valabil pentru urmatoarele ore in mai multe zone din tara. Judetele pentru care a fost emisa atentionarea meteo sunt Gorj, Vrancea si indeosebi judetul Galati.

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi. …

- Drumarii au intervenit, in ultimele ore, cu aproape 1.300 de utilaje de deszapezire si au imprastiat peste 8.800 de tone de material antiderapant, potrivit CNAIR. Luni, sunt sub avertizare cod galben jumatate dintre judetele tarii. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca la aceasta ora nu exista…

- Astazi in tara va ninge slab in partea de sud a țarii, iar in centru și nord cerul va fi noros. Minimele vor oscila intre minus șapte și minus doua grade, iar maximele - intre minus doua si trei grade.Noapte, minimele vor oscila intre minus unu și minus cinci grade.

- Avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN de NINSORI, lapovita si vant puternic Meteorologii au actualizat avertizarile de cod portocaliu si cod galben. Incepand de joi, de la ora 17.00 a fost emis cod portocaliu de ninsori viscolite si vant puternic pentru 13 judete din centrul tarii si din Dobrogea.…

- Administratia Nationala de Meteorlogie a emis, joi, o atentionare cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si zapada spulberata, pentru mai multe judete din centrul tarii si pentru judetul Tulcea. Alte zone din estul tarii sunt sub atentionare cod galben.

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare Cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase. Meteorologii au emis si un Cod portocaliu de vreme rea, valabil in 19 judete…

- Aproape jumatate din judetele tarii se afla, pana miercuri seara, sub atentionare cod galben de vreme rea - vant puternic, ploi, ninsori insemnate cantitativ si strat de zapada consistent la munte, dar si polei in zonele joase.

- Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a precizat, pentru Agerpres, ca minimele inregistrate in judetul Harghita au fost de minus 21 de grade la Joseni, minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, minus 18 grade Celsius la Toplita, minus 15 grade la statia de…

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul tarii. La primele ore ale diminetii, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului si minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimtita a coborat pana la minus 31 de grade. Sambata la ora 7 dimineata se inregistrau minus 14 grade in nordul…

- Temperaturile pot scadea uneori pana la minus 36 - minus 40 de grade Celsius, in special in Noua Anglie. "Este suficient sa spunem ca va fi un weekend brutal de rece'', a anuntat Serviciul de meteorologie. Vremea rece a provocat probleme multor oameni care calatoresc in principalele aeroporturi din…

- Așadar, ANM a emis atentionari de tip Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din Vrancea, Bacau, Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Potrivit meteorologilor, intre orele 9:00 si 12:00, in mai multe localitati din judetele mentionate se va semnala ceata, fenomen care determina…

- Ne asteapta o iarna a extremelor. Episoadele cu temperaturi blande, chiar si de 15 grade Celsius, pot fi urmate de un ger naprasnic. Ninsori, viscol si temperaturi si de minus 30 de grade Celsius sunt asteptate in a doua parte a lunii ianuarie. Daca iarna pare ca se instaleaza greu, meteorologii anunta…

- Opt judete din zona de munte sunt sub cod galben de ninsori si vant puternic, conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Codul galben de ninsori si vant puternic este in vigoare pana la ora 22.00, pentru zona de munte din judetele Mehedinti, Gorj si Valcea. In Caras-Severin vantul poate…

- Vremea va fi anormal de rece in urmatoarele zile, avertizeaza meteorologii. Ne așteapta temperaturi negative in toate regiunile țarii, cu pana la minus 11 grade Celsius. Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte…

- Incepand de marti, vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii decembrie in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile maxime pot ajunge la 17-18 grade in sud-vestul tarii.Marti vremea va deveni mult mai calda decat in mod normal pentru a doua decada a lunii…

- Vremea va fi in general inchisa, cu ploi, in cursul zilei de marti, in cea mai mare parte a tarii, iar noaptea in sud vest si sud si pe arii din ce in ce mai restranse, in restul teritoriului, informeaza ANM Vremea va fi rece, mai ales dimineata si noaptea. Temperaturile maxime se vor incadra intre…

- ANM a emis, vineri, o atenționare Cod galben de ninsori și viscol in zonele montane din 14 județe aflate in Moldova, Muntenia și Transilvania, incepand de sambata dimineața, respectiv o informare de ploi, ninsori și vant in rest, din aceasta seara.