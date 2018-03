Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere masurile dispuse de Primarul General, Gabriela Firea, in cadrul Comandamentului de Iarna, operatorii de salubrizare au actionat pe tot parcursul noptii si in aceasta dimineata cu 358 de utilaje de deszapezire pe arterele principale si pe o parte din arterele secundare, dar si in zona…

- In Bucuresti ninge de ore bune, vantul e si el prezent in peisaj, aspecte pe care locuitorii orasului le resimt din plin, asemeni temperaturilor scazute. Copiii de gradinita si elevii din Capitala sunt acasa, luni, ca urmare a deciziei luate de municipalitate – aceea de a suspenda cursurile in scoli.…

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Pe tot parcursul noptii trecute, echipa mobila a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Secor 6 și polițiștii locali Sector 6 au distribuit supa și ceai in cinci locații diferite din sector, cunoscute ca fiind zonele cele mai frecventate de catre oamenii...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe bulevardul Renașterii din Capitala, in apropiere de circ. Șoferul automobilului a pierdut controlul asupra volanului și a intrat intr-un copac. Barbatul, dar și pasagera acestuia au fost transportați la spital.

- Primul incendiu a avut loc in cartierul Bucurestii Noi. In locuinta se aflau 5 persoane, iar potrivit anchetatorilor incendiul a fost provocat de un membru al familiei cunoscut cu probleme psihice. Barbatul a murit carbonizat. La mansarda locuintei se aflau fratele victimei si sotia sa care au sarit…

- Aproape 12.000 de politisti au actionat marti in toate judetele si in Capitala, pentru a mentine ordinea si siguranta publica, organizand 293 de actiuni si intervenind la 2.327 de evenimente, dintre care 1.863 au fost sesizate prin 112, informeaza IGPR. Citeste si: Cristoiu, critici FURIBUNDE…

- Cei mai bogați oameni ai lumii au pierdut intr-o singura zi peste 100 de miliarde de dolari. Indicele Dow Jones a inregistrat cea mai mare scadere de dupa criza economica din 2008. Primii 500 cei mai bogați oamnei ai lumii au pierdut 114 miliarde de dolari dupa ce indicele Dow Jones Industrial a scazut…

- Accident grav in centrul Capitalei. Patru masini s au ciocnit pe bulevardul Dacia iar cinci oameni au fost raniti in urma accidentului, potrivit Digi 24.Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite…

- Cauza penala de invinuire a unui conducator auto, retinut la finele anului trecut pentru accidentarea a patru persoane care traversau regulamentar carosabilul si parasirea locului accidentului rutier a fost finalizata si trimisa in judecata.

- Un grav accident a avut loc pe Strada Jiului. In urma impactului foarte puternic o persoana a fost proiectata pe asfalt, iar alta a ramas blocata in masina. Din primele informatii, masinile aveau viteaza mare, iar una dintre ele a derapat si a lovit-o frontal pe cea care circula regulamentar.…

- Un sangeros atac terorist a luat vietile a cel putin 95 de persoane, in capitala Afganistanului. Alte 160 de persoane au fost ranite dupa ce o ambulanta plina cu explozibili a fost detonata in Kabul, in zona in care se afla ambasade straine si institutii ale statului.

- O bomba ascunsa intr-o ambulanța a ucis, astazi, cel puțin 17 persoane și a ranit aproximativ 110 la un punct de control al poliției din capitala afgana Kabul, intr-o zona din apropierea ambasadelor straine și a cladirilor guvernamentale, au afirmat ...

- "In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati inarmati a intrat in cladire. 11 persoane au fost transportate la spital", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului local, Attaullah Khogyani. Acest atentat survine la patru zile dupa atacul…

- Vremea friguroasa de afara face victime. In ultimele zile mai multe persoane au solicitat Serviciul de Asistența Medicala Urgenta pentru urgențe provocate de factorii de mediu. Astfel, doua persoane din raioanele Falești și Anenii Noi au fost gasite in strada in stare de incoștiența.

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Protest antiguvernamental la Bucuresti Mai multe persoane s-au adunat în zona fântânii de la Piata Universitatii din Bucuresti pentru a participa la protestul intitulat pe retelele de socializare "România spune 'nu' coruptiei, toti pentru justitie". În…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Manifestanți din provincie vin la București pentru "sustinerea justitiei" Câteva zeci de persoane au ajuns cu trenul în Bucuresti, pâna la aceasta ora, pentru a participa la manifestatia de astazi din Capitala, organizata pentru sustinerea sistemului de justitie. Printre…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. La finele anului 2016, in Bucuresti, erau inregistrati…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal.

- Primii care au auzit bubuitura au fost vecinii, informeaza Romania TV. Apoi, flacarile au cuprins intreaga casa. Oamenii au sunat repede la 112. Citeste si Festival cu raniti din cauza unei explozii accidentale a artificiilor Proprietara, o batrana, si inca o persoana care se afla in…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Nicoleta Dumitrescu La sfarsitul anului trecut, in evidentele Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau peste 240.000 de beneficiari, cei mai multi fiind incadrati in categoria pensionarilor de asigurari sociale de stat. Astfel, intr-un clasament national, privind numarul mediu de pensionari, Prahova…

- Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP. ''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa…

- In luna martie, lumea muzicii populare era zguduita de stirea ca Ileana Ciuculete a incetat din viata brusc! Artista a fost rapusa atunci de o ciroza hepatica galopanta, pe care medicii de la o clinica privata din Capitala nu au mai putut sa o stopeze! Moartea Ilenei a scos insa la iveala…

- Frigul de afara i-a facut pe oamenii strazii sa ia cu asalt Centrul de gazduire din Capitala. Intrucat, noaptea trecuta, temperatura aerului a coborat sub zero grade, instituția a fost suprasolicitata.Desi se intampla sa nu ajunga locuri, administratia nu refuza pe nimeni.

- Numarul mediu de pensionari a ajuns, in trimestrul III, la 5,224 milioane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, in timp ce raportul pe total dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat si cel al salariatilor a fost de 9 la 10, arata datele Institutului National…

- In aceasta dimineața pompierii au fost alertați pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Costin din Capitala.La fața locului pentru lichidarea arderii au intervenit 4 autospeciale.

- La nivelul remuneratiei, in intervalul de referinta analizat, pensia medie lunara a fost de 1.106 lei, mai mare cu 8,2% fata de trimestrul precedent, in timp ce pensia medie de asigurari sociale de stat s-a situat la 1.070 lei, iar raportul dintre pensia medie nominala neta de asigurari sociale de…

- Protest in Piata Victoriei din Capitala Protest în Piața Victoriei. ArhivaFoto. O miscare inedita de protest fata de modificarea legilor justitiei s-a desfasurat cu putin timp în urma în Piata Victoriei din Capitala, la care au participat câteva sute de persoane.…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Atelierul lui Mos Craciun, lansat de Fundatia "Edelweiss" si-a deschis ieri usile pe strada 31 August. Primii care i-au pasit pragul au fost 12 copii, beneficiari ai unui centru comunitar din Capitala.

- Cincisprezece persoane au fost retinute in urma unor perchezitii facute de politistii constanteni in mai multe judete, dupa ce timp de mai bine de un an acestea au comis peste 30 de infractiuni de furt calificat in opt judete si in Capitala,, prejudiciul fiind de aproximativ 300.000 de lei, scrie…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Pensionarii și alte persoane varstnice din municipiul Alba Iulia care obțin venituri de pana la 1.000 de lei lunar pot obține tichete sociale in valoare de 100 de lei, pana la sfarșitul acestui an. Cererile mai pot fi depuse pana vineri, 15 decembrie, la Centrul de zi pentru persoane varstnice. Acordarea…

- Un accident rutier a avut loc, în aceasta dimineața, pe autostrada București-Pitești, pe sensul spre capitala, la kilometrul 15, fiind implicate un tir și doua mașini, potrivit ISU București-Ilfov. În total, în accident au fost implicate 11 persoane, doua dintre ele fiind transportate…

- UPDATE. In accident au fost implicate un TIR, un microbuz de transport persoane si un autoturism. Potrivit ultimelor informatii transmise de ISU Bucuresti-Ilfov, doua din cele trei persoane, respectiv doi barbati, au necesitat transportul la spital si au fost transportate la Spitalul Universitar.…

- Doua persoane, dintre care una inconstienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs astazi dimineata pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU Bucuresti-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana constienta descarcerata si persoana inconstienta au fost…

- Doua persoane, dintre care una inconștienta, au fost transportate la spital in urma accidentului produs luni dimineața pe A1, la kilometrul 15 pe sensul de mers catre Capitala, potrivit ISU București-Iflov. Sursa citata a informat ca persoana conștienta descarcerata și persoana…

- Duminica dimineata au cazut primii fulgi de nea in Capitala. In timp ce bucurestenii se bucura de primii fulgi de nea, meteorologii nu aduc vesti bune. Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata o atentionare meteorologica Cod galben de intensificari ale vantului si ninsori insemnate cantitativ…

- Incendiul a izbucnit intr-un camin de nefamilisti din nordul Capitalei. Peste 50 de persoane au fost evacuate de urgenta. Un barbat a fost transportat de urgenta la Spitalul Floreasca cu arsuri la maini si spate. "Eram cu fetita in casa. Dormea fetita. Au venit vecinii. Iesi afara repede...fum…

- Percheziții de amploare in Capitala și alte șapte județe din țara intr-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani. 40 de persoane vor fi conduse la audieri dupa finalizarea perchezițiilor. Polițiști parhoveni efectueaza 52 de percheziții domiciliare, in municipiul București și in județele Prahova,…

- Politistii de investigatii criminale bihoreni au efectuat noua perchezitii domiciliare pe raza a trei judete si in Capitala, la locuintele a 11 persoane banuite de inselaciuni prin metoda „Accidentul”. Suspectii ar fi inselat 20 de persoane de la care au obtinut 68.000 de lei si 23.000 de euro.Citeste…

- Șapte mașini avariate și doua persoane ranite ușor. Acesta este bilanțul unui accident provocat, aseara, de un subofițer care conducea un camion al Jandarmeriei, pe bulevardul Geniului din Capitala. In urma testarii cu aparatul etilotest oamenii legii au constat ca jandarmul era baut, informeaza Realitatea…

- Marti dimineata, in zona Fizicienilor, s-a produs un accident rutier, doua persoane fiind ranite usor, conform Brigazii Rutiere a Capitalei. In accident au fost implicate doua masini, cauza fiind, cel mai probabil, spun politistii, neacordarea de prioritate. Unul dintre autoturisme a ricosat intr-un…

- Șapte mașini avariate și doua persoane ranite ușor. Acesta este bilanțul unui accident provocat, aseara, de un subofițer care conducea un camion al Jandarmeriei, pe bulevardul Geniului din Capitala.

- Unitațile de asistența medico-sociala inființate prin hotarari ale consiliilor locale din orașe care au mai mult de 5.000 de locuitori vor putea trece in responsabilitatea administrativa și financiara a consiliilor județene, in condițiile in care consiliile locale și consiliile județene hotarasc de…

- Cele cateva sute de persoane care s-au adunat vineri seara in Piața Victoriei au scandat lozinci impotriva Guvernului și au cantat Imnul Național. Oamenii sunt echipați cu umbrele pentru a se proteja de ploaie și câțiva au pancarte. Ei își manifesta…