Georgina e la picioarele lui Ronaldo! Ce i-a cerut fotbalistul iubitei sale VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Caz inchis din lipsa de probe! Cristiano Ronaldo nu va fi trimis in judecata in dosarul in care este acuzat de viol.Fotbalistul portughez a fost acuzat de Kathryn Mayorga ca ar fi violat-o in iunie 2009 intr-o camera de hotel din orasul american Las Vegas.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo nu va fi pus sub acuzare în dosarul în care Kathryn Mayorga susține ca ar fi fost violata de catre acesta, au anunțat procurorii americani, citați de BBC. Mayorga l-a acuzat pe Ronaldo ca ar fi violat-o în urma cu 10 ani, pe 13 iunie 2009,…

- Cristiano Ronaldo a revenit in lumina reflectoarelor. Starul portughez al clubului Juventus Torino a vizitat o scoala de copii din Singapore. Fotbalistul a fost ovationat de puștani, care au scandat numele lui.

- Ianis Hagi (20 de ani) s-a declarat incantat dupa victoria spectaculoasa a naționalei de tineret, scor 4-1 in fața Croației, in debutul la EURO 2019. Fotbalistul de la Viitorul a marcat golul de 2-0, in aceeași zi in care tatal sau, Gheorghe Hagi, reușea o „bijuterie" in meciul cu Columbia din urma…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, acuzat de viol in SUA, a primit personal o citatie pentru a se prezenta in fata unei instante din aceasta tara, potrivit unor documente depuse vineri de avocatii sai la un tribunal federal din Nevada, scrie Agerpres.

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, acuzat de viol în SUA, a primit citatia de a se prezenta la tribunal, conform documentelor depuse, vineri, de avocatii sai la un tribunal federal din Nevada, relateaza AFP, conform News.ro.Cvintuplu câstigator al Balonului de Aur, Ronaldo este…

- Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, acuzat de viol in SUA, a primit citatia de a se prezenta la tribunal, conform documentelor depuse, vineri, de avocatii sai la un tribunal federal din Nevada, relateaza AFP potrivit news.ro.Cvintuplu castigator al Balonului de Aur, Ronaldo este acuzat…