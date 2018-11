Stiri pe aceeasi tema

- Georgienii isi aleg miercuri presedintele, un test crucial pentru partidul aflat la putere al miliardarului Bidzina Ivanisvili, care sustine candidatura unei foste ambasadoare franceze, Salome Zurabisvili, clasata cot la cot, in primul tur, cu candidatul opozitiei Grigol Vasadze, relateaza AFP.

- Guvernul din Georgia a decis sa anuleze datoriile bancare ale peste 600.000 de cetateni din aceasta tara care se aflau pe ''lista neagra'' a rau platnicilor, a anuntat luni premierul Mamuka Bakhtadze intr-o conferinta de presa, informeaza EFE, citata de Capital. Citeste si Culmea pestei porcine:…

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- Georgienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege presedintele, pentru ultima data prin vot universal, in cursul unui scrutin considerat drept un test pentru partidul aflat la putere, din ce in ce mai nepopular, relateaza AFP. Marii favoriti ai acestui scrutin, extrem de strans, sunt…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Seful grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, germanul Manfred Weber, avertizeaza Ungaria ca respectarea drepturilor europene de baza este obligatorie. El critica dur si guvernul de la Bucuresti.