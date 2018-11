Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Nationala a Frantei a adoptat doua legi pentru combaterea informatiilor false in timpul alegerilor, in pofida criticilor din partea opozitiei, relateaza dpa. Noile legi le vor permite judecatorilor, in perioada premergatoare alegerilor, sa dispuna ca firmele de internet sa inlature 'acuzatiile…

- "Nu voi cauta sa obtin niciun post dupa incheierea mandatului meu, a declarat cancelarul german in cadrul unei conferinte de presa. Partidul sau, CDU, a fost puternic slabit in urma alegerilor din statul Hesse, duminica, ultima performanța slaba a partidelor din guvernul sau de coaliție.Ea…

- Alegatorii din Georgia vor iesi din nou la urne cel mai tarziu la 2 decembrie pentru a-si alege presedintele, dupa ce in primul tur de scrutin desfasurat duminica niciunul dintre candidati nu a obtinut o majoritate clara, a anuntat luni autoritatea electorala, transmit dpa, Reuters si AFP. …

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- Alegerile prezidentiale din Georgia par sa se indrepte spre un al doilea tur de scrutin, in conditiile in care primele rezultate oficiale de duminica arata ca niciunul dintre candidati nu a obtinut suficiente voturi pentru a-si asigura victoria, relateaza Reuters. Candidata partidului…

- Georgienii au inceput sa voteze duminica pentru a-si alege presedintele, pentru ultima data prin vot universal, in cursul unui scrutin considerat drept un test pentru partidul aflat la putere, din ce in ce mai nepopular, relateaza AFP. Marii favoriti ai acestui scrutin, extrem de strans, sunt…

- O fosta ambasadoare a Frantei in Georgia este unul din primii doi candidati cel mai bine cotati in alegerile prezidentiale care au loc duminica in fosta republica sovietica din Caucaz, relateaza joi agentia Reuters. Salome Zurabisvili, in varsta de 66 de ani, nascuta la Paris, intr-o familie…

- Catalin Harnagea, membru ALDE, a declarat la Antena 3 ca partidul iși dorește un candidat propriu la alegerile prezidențiale. „Partidul iși dorește un candidat propriu, pe actualul președinte al Senatului...