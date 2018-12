Georgică Severin: Având o funcţie cu rang de ministru, am primit,…

"Se spune ca am cel mai mare salariu din istoria institutiei. Este foarte posibil, pentru ca, odata cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, intr-adevar, probabil am cel mai mare salariu brut din istoria institutiei, dar asta nu inseamna ca mi-a crescut si netul. Netul este in conformitate cu prevederile legale din Legea 41 si regulamentele interne stabilite de Consiliul de Administratie. De altfel, salariul presedintelui-director general a fost stabilit conform normelor legale de Consiliul de Administratie, nu mi l-am stabilit singur. Daca a crescut brutul nu este vina mea, nu…