Stiri pe aceeasi tema

- „Soundtrack of Dreams”, cine-concert Jean-Michel Bernard: sâmbata, 8 iunie, ora 18:30, Casa de Cultura a Studenților Pentru prima data în România, multi-premiatul pianist, compozitor, orchestrator și producator Jean-Michel Bernard va putea fi ascultat live…

- Joi, 4 aprilie 2019, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va invita la vernisajul dublei expoziții „Semnele Ceriului – Constelații romanești tradiționale”. Proiectul reunește fotografii aparținand lui Ilie Tudorel, artist fotograf din Baia Mare, adunate sub numele „Semnele Ceriului” și materiale…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti seara ca intentioneaza sa candideze "candva" la prezidentiale si nu o va face doar ca sa candideze. "Cândva o să candidez cu siguranţă. O aveţi ca mărturie clară. Cândva o să candidez…

- Sondaj european privind intentia de vot la alegerile europarlamentare Parlamentul European a lansat noile estimari despre cum ar arata componenta sa dupa alegerile europarlamentare din luna mai în baza unor sondaje din fiecare tara membra. Urmatorul legislativ va avea mai putini eurodeputati,…

- Liberalii considera ca nominalizarea deputatului Mircea Draghici la sefia Autoritatii Electorale Permanente arata intentia fraudarii alegerilor de catre PSD si solicita tuturor partidelor parlamentare sa sustina un candidat care sa nu apartina coalitiei guvernamentale. "Nominalizarea lui…

- "Nu faceți ca noi!", asta-i sfatuiește pe romani Oleg Brega, candidat independent la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate la sfarșitul acestei saptamani. De profesie jurnalist, Brega candideaza in colegiul pentru diaspora, la vest de Moldova. Licențiat in arta cinematografica și…

- In premiera pentru Cluj, Oana Pellea, alaturi de Mircea Rusu, aduce pe scena Casei de Cultura a Studenților spectacolul ”Frumos e in septembrie la Veneția”, vineri, 8 februarie 2019, incepand cu ora 20:00.Mastile in spatele carora se ascunde fiecare dintre noi pentru a se feri de suferinta ne fac sa…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…