Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida este insErcinatE pentru a treia oarE, iar acum a fEcut xi primele declaratii despre sarcinE. Cunoscuta prezentatoare TV este in cumea fericirii xi abia axteaptE sE il strangE in brate pe bEietelul pe care il poartE in pantece.

- In ultima vreme s-a tot zvonit ca Ruby ar fi insarcinata așa ca vedeta a dat carțile pe fața și a spus adevarul gol-goluț! S-a tot zvonit ca Ruby este insarcinata, insa artista nu a confirmat nimic. Motiv pentru care fanii au devenit și mai suspicioși și au bombardat-o pe Ruby cu intrebari despre venirea…

- In urmatoarea perioada, Ruby va avea parte de schimbari majore in viața ei. Una dintre ele, este ca se va muta in sfarșit in casa ei, impreuna cu iubitul și bunica artistei. Vedeta a vorbit și despre un copil, dupa ce zilele trecute s-a spus ca este insarcinata. Ruby a marturisit ca iși dorește un copil,…

- Au tot existat in ultima vreme numeroase zvonuri conform carora, Mirela Vaida ar fi din nou insarcinata. Vedeta si-a pus fanii pe ganduri la prima aparitie a emisiunii „Totul pentru Dragoste”, cand a aparut imbracata cu un tricou larg, care parea ca ascunde o burtica de gravida. Acum insa prezentatoarea…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o pe australianca Ashleigh Barty, locul 16 WTA, in optimile de finala ale Western&Southern Open, cu scorul de 7-5, 6-4. Tot azi, Halep va trebui sa joace inca un meci, in sferturi, cu ucraineanca Lesia Turenko, locul 44 WTA, care a invins-o, joi, cu scorul…

- AflatE in plin proces de divor: cu Ilie NEstase, Brigitte NEastase a anun:at cE are un nou iubit cu care a plecat in Turcia, in vacantE. }nsE, acest lucru nu inseamnE "i cE relaxia dinre ea xi fostul tenismen este una paxnicE. DimpotrivE, Brigitte NEastase sustine cE Ilie NEstatse i ar fi sustras bunuri…