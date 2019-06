Stiri pe aceeasi tema

- Dj Lucian (Lucian Mitrache) & Geo (George Naita) lanseaza o noua piesa EDM, care se numește "High Voltage". Noua piesa suna foarte bine, este perfecta pentru orice festival de gen și a avut lansarea oficiala la radio in țari precum Germania, Austria, Rusia, Bulgaria și Serbia, fiind cunoscut faptul…

- Una dintre cele mai frumoase și mai iubite artiste de muzica populara din Ardeal a nascut și astfel a devenit mamica pentru a doua oara. Minunea a venit in viața ei chiar in ziua de Paște. Cantareața Georgiana Lobonț, pentru ca despre aceasta este vorba, este in culmea fericirii, dupa ce a adus-o pe…

- Delia iși bucura fanii cu un single nou, o piesa de dragoste emoționanta, intensa, cu un videoclip puternic și sensibil in același timp. Piesa vorbește despre iubire in formele ei cele mai diverse, despre felul in care sentimentele pot trasforma relația in una toxica, nociva, facand loc durerii și sentimentelor…

- Peste o luna, Georgiana Lobonț, una dintre cele mai iubite și apreciate intreprete de muzica populara din Ardeal, va deveni mamica pentru a doua oara. De data aceasta, mamica de fetita, iar bucuria este și mai mare pentru tanara cantareața! Fericire mare in familia cunoscutei artiste de muzica populara!…

- O indragita cantareața de muzica populara din Ardeal mai are cateva saptamani pana cand iși va cunoaște fiica cea mica și o va strange in brațe pentru prima data. Totuși, chiar daca este in luna a opta, acest lucru nu a impiedicat-o pe Georgiana Lobonț, caci despre ea este vorba, sa onoreze invitația…

- Oricand este un moment bun sa ii spui celei mai dragi persoane de pe Pamant, care ți-a dat viața și te-a invațat ce este dragostea, bunatatea și generozitatea cat de mult o apreciezi. De Ziua Internaționala a Femeii, AMNA lanseaza „Mama”, o piesa emoționanta dedicata mamei. „Acum ceva timp am aflat…

- Cantareata de muzica populara, care a devenit cunoscuta dupa ce a lansat piese de succes precum "Jupaneasa" sau "Te iubesc, prin juramant ți-o spun", radiaza de fericire, sarcina fiind cea care ii confera acea stralucire speciala. Georgiana Lobonț va deveni pentru a doua oara mamica in doar cateva saptamani,…