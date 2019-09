Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, a afirmat ca senatorii Uniunii vor lua o decizie in privinta persoanei pe care o vor sustine la sefia forului legislativ dupa ce grupurile parlamentare vor depune nominalizarile la Biroul permanent, insa formatiunea sa nu va da votul candidatului propus…

- Deputatul Liviu Ioan Balint a anuntat, de la tribuna plenului Camerei Deputatilor, ca de la 26 august si-a inaintat demisia din cadrul PSD si in aceeasi zi ca va activa in cadrul grupului Pro Europa, condus de Victor Ponta. Liviu Ioan Balint a ajuns in Parlament pe lista PMP, insa sa plecat din partidul…

- Astazi al doilea loc in stat este cedat prin demisie de catre Calin Popescu Tariceanu. Și tot azi se declanșeaza o batalie crancena pentru ocuparea de catre o alta persoana a președinției Senatului Romaniei. Cantecul de sirena interpretat de Victor Ponta inca nu a incetat, in timp ce ALDE continua…

- Senatorul Nicolae Marin, care a demisionat recent din PSD, a anuntat luni ca se alatura partidului condus de Victor Ponta, Pro România, scrie Agerpres. Alți trei deputați PSD și-au anunțat demisiile din PSD și trecerea la partidul lui Victor Ponta. "Am luat decizia sa-mi dau demisia…

- Senatorul Nicolae Marin, care a demisionat recent din PSD, a anuntat luni ca se alatura partidului condus de Victor Ponta, Pro Romania."Am luat decizia sa-mi dau demisia din calitatea de membru PSD si de chestor al Senatului. Voi intra in randurile colegilor Pro Romania, intr-un nou proiect…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative in materie electorala a avut o intrevedere azi, 17 iulie 2019, cu o misiune de experți electorali ai OSCE pentru a evalua perioada pre-electorala din țara noastra și modul…

- Potrivit unui comunicat situatia din Romania a fost dezbatuta in cadrul celei de a 43-a sesiuni a Comitetului patrimoniului mondial UNESCO, la care participa o delegatie parlamentara condusa de Ionel Palar, presedintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru relatia cu…

- Schimbarea legislației electorale se face prin frauda morala, anunța liderul PMP, Eugen Tomac, care susține ca modificarile nu pot fi facute doar pentru membrii diaspora, ci trebuie sa vizeze toți cetațenii romani."Protest fata de deciziile Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si…