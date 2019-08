Georgia se pregăteşte de al doilea război cu Rusia Ministerul georgian al Afacerilor Externe a anuntat ca a observat "o mobilizare de echipament militar si soldati" langa satul Chorchana, unde Tbilisi a instalat un punct de control, a carui inlaturare este ceruta de responsabili ai Osetiei de Sud.



Purtatoarea de cuvant a ministerului, Mari Narsemasvili, a estimat ca situatia risca sa "degenereze intr-o grava confruntare militara", cum s-a intamplat in timpul conflictului-fulger dintre Moscova si Tbilisi, in vara lui 2008, pentru controlul asupra acestei regiuni separatiste.



