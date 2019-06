Stiri pe aceeasi tema

- "Decizia lui Irakli Kobahidze de a-si parasi postul este o proba a marelui nivel de responsabilitate fixat de partidul nostru' si 'nu o concesie la solicitarile iresponsabile ale partidelor de opozitie", a spus intr-o conferinta de presa Kaha Kaladze, secretar general al partidului aflat la putere,…

- Presedintele Parlamentului din Georgia si-a anuntat vineri demisia, dupa ciocnirile violente nocturne, soldate cu peste 200 de raniti, dintre politie si manifestanti care protestau impotriva interventiei unui...

- Președintele Parlamentului din Georgia a demisionat dupa ce 240 de persoane au fost ranite în cadrul confruntarilor de joi noapte dintre polițiști și protestatari în capitala Tbilisi, unde mii de oameni s-au adunat în fața Parlamentului și au încercat sa intre în cladire,…

- Kremlinul a denuntat vineri ca o provocare "rusofoba" manifestatiile din Georgia provocate de discursul unui deputat rus in parlamentul acestei foste republici sovietice din Caucaz, informeaza France Presse si Reuters. "Ceea ce s-a intamplat ieri in Georgia nu este altceva decat o provocare rusofoba…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) reprezinta structura sociala, academica, culturala și economica cea mai importanta din Romania, iar membrii sai sunt principalii beneficiari ai actului de justiție in calitate de justițiabili. Dupa o analiza aprofundata a activitații sistemului…

- Arhiepiscopia din Santiago nu a dezvaluit motivele pentru plecarea lui Irarrazaval, dar a declarat printr-un comunicat ca Papa a acceptat demisia preotului „in favoarea unitatii si pentru binele Bisericii". Demisia episcopului vine in urma unui interviu televizat, acordat de acesta in luna mai, in timpul…

- Trei persoane au murit joi in prabusirea unui elicopter intr-o regiune muntoasa din Georgia, aparatul apartinand unuia dintre cele mai frecventate hoteluri de catre turistii care viziteaza aceasta tara din Caucaz, au anuntat serviciile de salvare, citate de France Presse. Aparatul, apartinand…

- Si-au indeplinit visul de a juca impotriva campionilor. Aproximativ o suta de copiii au sustinut partide simultane de sah cei mai buni jucatori din Romania, Georgia, Belarus si, evident, Moldova.